OFF Festivalod lat przyciąga miłośników wyjątkowej atmosfery i alternatywnych brzmień do Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Od 1 do 3 sierpnia 2025 r. trwać będzie 18. edycja kultowego wydarzenia - nie zabraknie występów oryginalnych muzyków, którzy nie boją się przecierać szlaków swoją twórczością. Organizatorzy imprezy właśnie ogłosili kolejnych wykonawców. Wśród nich znalazły się legendy techno, rockowy zespół prosto z Ameryki, hiszpańska wokalistka łącząca R&B i flamenco oraz piosenkarz i poeta, próbujący uchwycić to, co nieuchwytne.

Znamy ostatniego headlinera OFF Festivalu 2025! Legenda techno wystąpi w Polsce

Headlinerem OFF Festivalu 2025 został niemiecki zespół Kraftwerk, przez wielu uważany za niepodważalną legendę muzyki techno. "Kiedy zaczynaliśmy była cisza" - mówią o świecie muzyki elektronicznej sami zainteresowani. Szybko wypełnili ją robotami, dźwiękami syntezatorów i innymi przedmiotami, które służyły im za instrumenty, podbijając tym samym serca słuchaczy z całego świata na długie lata. W 2025 r. świętują 50-lecie pamiętnego albumu "Autobahn", a już w sierpniu zaprezentują swoje wyjątkowe show polskiej publiczności.

"Pionierski. Legendarny. Kultowy. Czy bez zespołu Kraftwerk istniałoby dziś techno? Pewnie tak, choć pewnie brzmiałoby inaczej. Podobnie jak nagrania twoich muzycznych idoli, którzy czerpali i czerpią z rewolucyjnych pomysłów niemieckiego zespołu garściami" - czytamy na oficjalnym profilu OFF Festivalu Katowice.

Organizatorzy OFF Festivalu 2025 spieszą z ogłoszeniami

Do line-upu OFF Festivalu 2025 dołączył właśnie Elias Ronnenfelt, który pierwszy raz da solowy koncert przed polską publicznością. Duński artysta w 2012 i 2015 r. miał okazję odwiedzić OFF-a, występując ze swoim zespołem Iceage. Tym razem jednak pokaże projekt wyjątkowy - materiał ze swojej debiutanckiej płyty "Heavy Glory", na której łączy muzykę country z americaną i poetycką atmosferą. "To ten rodzaj muzyki, która zostaje w pamięci i karmi twoją duszę" - piszą krytycy o jego szczerych tekstach, zachęcając miłośników klimatycznych brzmień do usłyszenia tego na żywo.

Na OFF-ie wystąpi także Maria Jose Llegro - hiszpańska artystka, która nie boi się muzycznych eksperymentów. W jej twórczości można usłyszeć m.in. tradycyjne flamenco, nowoczesne R&B, a także elektronikę. Sięga po muzykę i sztukę swoich andaluzyjskich przodków, a jednocześnie śmiało idzie na przód. W wywiadach podkreśla niejednokrotnie, że "z flamenco można wyciągnąć więcej prawdy o Hiszpanii niż z książek o historii", co postara się udowodnić na scenie OFF Festivalu w Katowicach już w sierpniu.

W sierpniu w Katowicach zagrają także muzycy z Have A Nice Life. Amerykański zespół rockowy tworzy pod wpływem inspiracji muzyką My Bloody Valentine, Joy Division czy Nine Inch Nails. Ich teksty piosenek nawiązują do Nietzschego. Nie trudzą się głośną promocją, a mimo to udaje im się zdobyć wielu oddanych słuchaczy, którzy zostają na lata. Ich ostatni krążek - "Voids" z 2023 r. - zawiera demówki i odrzuty z pierwszych nagrań zespołu, jednocześnie będąc ukłonem w stronę wiernych fanów. Kolejnych postarają się pozyskać swoim energetycznym występem na OFF Festivalu w Katowicach.

Kto wystąpi na OFF Festivalu 2025 w Katowicach? Znamy już wszystkich headlinerów

Jakiś czas temu poznaliśmy pierwszego headlinera OFF Festivalu - będzie nim irlandzka grupa Fontaines D.C., która powróci na katowicką scenę po siedmiu latach przerwy. W Dolinie Trzech Stawów zagrali bowiem swój pierwszy koncert dla polskiej publiczności. Obecnie są w szczytowym momencie swojej kariery, podbijając najnowszym albumem "Romance" serca nie tylko słuchaczy z całego świata, lecz także geniuszy muzyki, takich jak Elton John.

Drugim headlinerem OFF Festivalu 2025 został James Blake, który wymyka się gatunkowym klasyfikacjom. Uznawany jest za jednego z najbardziej inspirujących i wyróżniających się twórców na współczesnej scenie. Tworzy kompozycje z pogranicza elektroniki, dubstepu i folku, jednocześnie zaskakując niezwykłą wrażliwością. W swojej karierze współpracował z największymi nazwiskami światowej sceny (m.in. Kendrickiem Lamarem, Beyonce, Frankiem Oceanem czy Travisem Scottem).

Oprócz głównych gwiazd festiwalu, organizatorzy zapowiedzieli także występy artystów, takich jak: Snow Strippers, Nilüfer Yanya, Geordie Greep, Kneecap, MJ Lenderman, Yaeji czy Pa Salieu.

