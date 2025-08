Sarsa przełamuje tabu i mówi o chorobie słuchu: "To nie jest koniec"

Marta Markiewicz, znana jako Sarsa , po raz kolejny udowodniła, że artysta to nie tylko twórca dźwięków, ale i głos ważnych społecznych tematów. Podczas tegorocznego Pol'and'Rock Festival piosenkarka otwarcie mówiła o swoich problemach ze słuchem, które od lat towarzyszą jej w życiu prywatnym i zawodowym. Jej poruszające wystąpienie odbiło się szerokim echem - bo choć temat chorób słuchu dotyczy wielu osób, nadal zbyt rzadko trafia do mainstreamowej debaty.

Sarsa od lat zmaga się z otosklerozą - przewlekłym schorzeniem, które stopniowo pogarsza słuch. Mimo tej trudności artystka nie przestała tworzyć muzyki i występować. Przeciwnie - właśnie choroba stała się dla niej impulsem do działania i inspiracją.

"Najważniejsze dla mnie jest to, że postanowiłam tej sytuacji dać pozytywne znaczenie. O tym, jak wygląda moja relacja z chorobą od kuchni - powstaje dokument" - zapowiedziała kilka dni temu na swoich profilach społecznościowych.

"To nie jest koniec" - poruszające słowa Sarsy ze sceny

"Jeśli nie słyszysz, może czujesz się bezużyteczny. Chciałabym tą historią przełamywać to tabu. Dodawać odwagi, że to nie jest koniec" - mówiła ze sceny.

"Byłoby cudownie kiedyś spotkać się z wami ponownie - tym razem w innej roli - na scenie festiwalu, by móc wam pokazać, że pomimo diagnozy, schorzenia można wciąż na 100 proc. robić to, co się kocha, dawać frajdę innym i wciąż mieć radość z życia"- dodała w emocjonalnym wpisie na Instagramie.