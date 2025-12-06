Małgorzata Ostrowska powiadomiła, iż odszedł jej mąż - Jacek Gulczyński. Piosenkarka podzieliła się ze swoimi fanami na Facebooku emocjonalnym wpisem i poprosiła o jedno.

Nie żyje mąż Małgorzaty Ostrowskiej. Jacek Gulczyński przebywał w hospicjum

"Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj wieczorem, w Hospicjum Palium, odszedł mój mąż i nasz tata, Jacek Gulczyński. Był niezwykle utalentowanym Artystą: malarzem, grafikiem i fotografikiem. Współpracował z szerokim środowiskiem artystycznym Poznania. To właśnie on stworzył moje najpopularniejsze fotografie portretowe. W ostatnich latach pasjonował się fotografowaniem przyrody, a mini wystawę jego fotografii można jeszcze oglądać w Hospicjum Palium" - przekazała Małgorzata Ostrowska na Facebooku.

"Pożegnanie Jacka odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu, o godz. 14:30. Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców. Dziękujemy za zrozumienie" - dodała wokalistka, a w komentarzach szybko zaczęły pojawiać się słowa wsparcia i kondolencje.

"Najszczersze wyrazy współczucia", "Przytulam Panią i bliskich", "Bardzo smutna wiadomość", "Szczere kondolencje. Ludzie odchodzą, ale pamięć o nich pozostaje" - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Ostrowska o mówieniu „Kocham cię” TVP TVP