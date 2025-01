O otrzymywanych groźbach Jurek Owsiak poinformował w środę, 8 stycznia. "Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - napisał.

"Jeżeli dożyję jutra - to nie jest śmieszne - to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału (...). Jeżeli nie dożyję jutra, to pamiętajcie - kto szczuł, kto nakręcał tę nieprawdopodobną spiralę kłamstwa i nienawiści, kto sączył tę nienawiść w swoich newsach – Telewizja Republika i mało znana wPolsce24. Ci ostatni nie powstrzymują się przed niczym" - przekazał, a sprawą zajęła się policja.

Jeszcze tego samego dnia podejrzany mężczyzna został zatrzymany. "Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego. Sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ" - przekazały służby na platformie X.

Jurek Owsiak z kolejnym wpisem. "Nie rozmawiajmy w ten sposób"

Jurek Owsiak teraz odniósł się do sprawy. Na początek podziękował za sprawne działanie policji. "Mam ogromną nadzieję, że nie będą już musieli w żadnej sprawie związanej ze mną, z Fundacją interweniować. Zgłosiliśmy na Policję, do Komendy Stołecznej trzy zdarzenia. I oby to były tylko te trzy" - czytamy we wpisie.

"Nie rozmawiajmy ze sobą w taki sposób. A jeśli to zrobiłeś, zrobiłaś, usuń ten wpis" - zaapelował, dodając, że niedługo pojawi się w telewizji, by ponownie przedstawić "całe, ogromne, rozliczenie zakupów powodziowych, które ciągle trwają".

"Z tego miejsca bardzo dziękuję i dziękujemy za ogrom wsparcia, jakie otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy ze wszystkich stron, z każdego miejsca, z ogromem wzruszeń i opowieści o nas, o naszych losach i obecności Orkiestry w życiu Polaków. Dajecie nam ogromną siłę do działania, co czuję dzisiaj w Fundacji z tłumem wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do nas codziennie po identyfikatory. Jest nieprawdopodobna, dobra energia!" - dodał jeszcze.

Rozwiń