Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagra już 33. raz. Środki ze zbiórki zawsze przeznaczane są na konkretny cel, doposażając szpitale i inne ośrodki, potrzebujące wsparcia. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.

Wciąż jednak WOŚP i Jurek Owsiak spotykają się z przeciwnikami, którzy krytykują działanie fundacji i zarzucają jej oszustwo.

Można tu wspomnieć choćby o akcji Telewizji Republika, która przekonywała, by wpłacać pieniądze na ich stację, zamiast na WOŚP. "To nie pierwszy raz, kiedy widzowie Telewizji Republika okazują jej swoje ogromne wsparcie. Do tej pory nieraz mogliśmy się przekonać, że Republika może na nich liczyć. To dzięki ich wpłatom stacja przeniosła się już w nowe, większe miejsce" - można było przeczytać w artykule o akcji "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

Dodano również, że TV Republika od początku wspiera powodzian: "Już od samego początku, wraz z wielką szczodrością widzów zebraliśmy ogromne pieniądze dla powodzian, które pozwoliły np. wyremontować szkołę podstawową. Organizowaliśmy i organizujemy pomoc w postaci darów".

"A Jerzy Owsiak? Kluczy jak zawsze i nie potrafi odpowiedzieć na pytanie odnośnie pieniędzy, które dostał od państwa oraz zebrał, na co zostały wydane. Na każde pytanie ze strony dziennikarzy, ucieka albo w wulgarny sposób reaguje" - krytykowali na stronie.

Na ten wpis odpowiedział Donald Tusk. "Ruszyła akcja pisowskiej telewizji 'Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę'. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja" - skomentował.

Ostry wpis Jurka Owsiaka. "Nie grasz, nie przeszkadzaj!"

Na profilu Jurka Owsiaka pojawił się wpis, w którym prezes WOŚP odpowiedział na oskarżenia dotyczące braku pomocy dla powodzian.

"Grasz, wielkie dzięki i szacun! Nie grasz, nie przeszkadzaj! Kochani, nigdy do głowy by nam nie przyszło, że spotkamy się z tak nieprawdopodobnym festiwalem kłamstw i obrażania nie tylko naszej Fundacji, ale wszystkich, którzy pomagali przy powodzi. My pomagamy nadal" - napisał, zaznaczając, że stosowne rozliczenie można znaleźć na rządowej stronie dotyczącej wszelkich zbiórek.

"Ale jeżeli kłamstwo rozkręca się na całego, to reagujemy i dziękujemy wszystkim, którzy na tę bezczelność również reagują" - dodał.

"Ręka do góry ci wszyscy, do których nasza pomoc trafiła. W jakikolwiek sposób. Czy ktoś skorzystał z postawionej przez nas toalety, prysznica, pralni, czy u kogoś ekipa Pokojowego Patrolu kuła tynki, pompowała wodę, sprzątała zalany dom? Czy któraś z gmin otrzymała transport artykułów z jednego z wielu magazynów, do którego trafiała nasza pomoc? Między innymi osuszacze, myjki ciśnieniowe, agregaty. Czy ktoś skorzystał z natychmiastowej pomocy, jaką była woda, jedzenie, środki czystości, środki higieniczne, chemia gospodarcza? Ręka do góry, kto skorzystał z postawionego przez nas mobilnego tomografu komputerowego w Nysie" - wyliczał.

Do wpisu załączony został list od WOPR-u, w którym wyliczono, które jednostki dostały wsparcie od WOŚP i czego dotyczyła pomoc. "W związku z pojawiającymi się zarzutami wobec Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) dotyczącymi rzekomego braku pomocy dla potrzebujących, jako Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nysie czujemy się zobowiązani do wyjaśnienia i przedstawienia faktów, których byliśmy świadkami i beneficjentami" - można przeczytać.

