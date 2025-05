Wielki finał otwarli Nemo - zwycięzcy (posługują się zaimkami "oni") Eurowizji 2024 z ubiegłorocznym przebojem "The Code" . Jeszcze przed występami uczestników otwarto linie do głosowania publiczności.

Finał prowadzą 56-letnia Sandra Studer , która jako Sandra Simô reprezentowała Szwajcarię na Eurowizji w 1991 r. w Rzymie (zajęła wówczas 5. miejsce z piosenką "Canzone per te" ), urodzona w USA 31-letnia prezenterka i komiczka Hazel Brugger , która ma korzenie szwajcarsko-niemiecko-angielskie oraz 48-letnia włosko-szwajcarska prezenterka i była modelka Michelle Hunziker . W latach 1998-2002 (rozwód orzeczono w 2009 r.) była żoną włoskiego wokalisty Erosa Ramazzotiego , mają córkę Aurorę Sophie (ur. 1996). Ma na koncie prowadzenie licznych programów rozrywkowych w telewizji we Włoszech (w tym m.in. festiwalu San Remo w 2007 i 2018 r.), Szwajcarii i Niemczech (m.in. "Deutschland sucht den Superstar" , czyli tamtejszą edycję "Idola" ).

Na balladę "New Day Will Rise" zaśpiewaną w trzech językach - po angielsku, francusku i hebrajsku - postawiła reprezentantka Izraela Juwal Rafael .

Za nami utrzymany w glamowych klimatach lat 70. występ grupy Ziferblat z Ukrainy ("Bird of Pray") oraz żeńskiego tria z Wielkiej Brytanii Remember Today ("What the Hell Just Happened?"), które z kolei pamięta o tradycjach Spice Girls.