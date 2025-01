Przerażający wpis Jurka Owsiaka. Przeciwnicy grożą mu śmiercią

Jurek Owsiak i jego działania od lat mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W ostatnim czasie odpowiedział m.in. na oskarżenia dotyczące braku pomocy dla powodzian.

Była to odpowiedź na zarzuty od przedstawicieli TV Republika, którzy wskazali, że "kluczy jak zawsze i nie potrafi odpowiedzieć na pytanie odnośnie pieniędzy, które dostał od państwa oraz zebrał, na co zostały wydane".

Do dyskusji włączył się wtedy też Donald Tusk. "Ruszyła akcja pisowskiej telewizji 'Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę'. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja" - skomentował.

Jurek Owsiak dostaje groźby śmierci. "Pamiętajcie, kto szczuł"

Teraz na profilu Jurka Owsiaka pojawił się kolejny - przerażający - wpis zatytułowany "Jeśli dożyję jutra". Prezes WOŚP przekazał, że w ostatnich dniach dostaje zmasowane groźby.

"Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - napisał.

Zaznaczył także, że numery telefonów i adresy e-mail autorów gróźb zostały przekazane na policję.

"Jeżeli dożyję jutra - to nie jest śmieszne - to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału (...). Jeżeli nie dożyję jutra, to pamiętajcie - kto szczuł, kto nakręcał tę nieprawdopodobną spiralę kłamstwa i nienawiści, kto sączył tę nienawiść w swoich newsach – Telewizja Republika i mało znana wPolsce24. Ci ostatni nie powstrzymują się przed niczym" - przekazał dalej.

Zwrócił się również do tych, którzy grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy: "Jeżeli się obawiacie o swoje życie, swoje zdrowie, jeżeli się obawiacie uczestniczenia w tym, co robimy od 32 lat, powiedzcie tylko słowo, a nie będziemy Was na nic narażali".

"Jak dożyję jutra, będę robił to samo, co dzisiaj, a Wy Polacy musicie wybrać, czy gramy dalej, czy potrafimy także rozpędzić na cztery wiatry tych złych, nienawistnych ludzi, i zrobić po raz 33. najpiękniejszy, kolorowy, radosny dzień. Jeśli nie utrzymamy tego, co wspólnie tworzymy, nie tylko stracimy, ale za 3 lata wrócimy znów do strasznych ponurych dni" - podsumował.

Rzecznik Prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Dobrzyński, potwierdził, że policja prowadzi czynności w sprawie. "Policjanci podjęli czynności w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP za pośrednictwem Internetu na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych. Nie ma i nigdy nie będzie tolerancji na szerzenie nienawiści" - przekazał na platformie X.

