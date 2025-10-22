Daniel Martyniuk wymusił awaryjne lądowanie samolotu. Został zatrzymany przez policję

Do incydentu doszło 21 października na pokładzie samolotu linii Wizz Air lecącego z Malagi do Warszawy. Według informacji przekazanych przez "Fakt", Daniel Martyniuk wdał się w kłótnię z personelem pokładowym po tym, jak odmówiono mu sprzedaży alkoholu. Z relacji pasażerów wynika, że atmosfera szybko stała się napięta.

"Daniel Martyniuk zrobił awanturę (...) w samolocie lecącym właśnie z Malagi do Warszawy. (...) Samolot musiał przymusowo lądować w Nicei. Martyniuk został wyprowadzony przez policję" - relacjonował jeden ze świadków w rozmowie z Pudelkiem.

Po wylądowaniu w Nicei francuska policja wyprowadziła pasażera z samolotu, a lot do Warszawy został wznowiony po kilku godzinach przerwy.

Nowy start Daniela Martyniuka

Jeszcze niedawno wydawało się, że syn Zenona Martyniuka rozpoczął nowy etap w życiu. Artysta disco polo mówił w rozmowie z "Faktem", że jego syn przebywał w Hiszpanii, gdzie podjął się pracy.

"Nie wiem, co on wyprawia. W tej chwili jest w Hiszpanii, pracuje w swoim zawodzie. (...) Mamy kontakt, rozmawialiśmy kilka dni temu." - tłumaczył piosenkarz na początku września.

Powrót z południa Europy miał być początkiem spokojniejszego czasu. Niestety, wydarzenia z ostatnich dni mogą świadczyć o tym, że plany Daniela Martyniuka znów skomplikowały się bardziej, niż ktokolwiek przypuszczał.

Niepokojące zachowanie Martyniuka

Krótko przed feralnym lotem Martyniuk opublikował w sieci serię wpisów, które wzbudziły poruszenie wśród jego obserwatorów. Na jednym ze zdjęć pokazał półnagą kobietę, na innym - zniekształconą obrączkę. Internauci odebrali to jako prowokację, a media po raz kolejny zaczęły spekulować o stanie psychicznym i emocjonalnym celebryty.

Trudne relacje i presja nazwiska

Daniel Martyniuk nie po raz pierwszy trafia na czołówki portali plotkarskich. W przeszłości był już karany za wykroczenia drogowe, głośno komentowano też jego burzliwy rozwód.

Eksperci zauważają, że wizerunek dziecka znanego artysty często bywa obciążeniem. - "Osoby wychowujące się w cieniu medialnej sławy rodziców mają trudność z budowaniem własnej tożsamości. Społeczne oczekiwania potrafią być przytłaczające" - tłumaczy dr Anna Kowalczyk, psycholożka z Uniwersytetu SWPS.

Odpowiedź przewoźnika

Redakcja "Faktu" zwróciła się do przedstawicieli Wizz Air z prośbą o komentarz. Linia lotnicza nie udzieliła jeszcze odpowiedzi w sprawie zdarzenia.

Zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zakłócanie porządku na pokładzie samolotu może skutkować surowymi sankcjami, w tym wysokimi grzywnami lub zakazem podróży.

