Beata Kozidrak na jesień 2024 roku zmuszona była odwołać wszelkie zaplanowane występy i zawiesić swoją działalność artystyczną. Piosenkarka przyznała, że była to dla niej wyjątkowo trudna, ale nieunikniona decyzja. Ważniejsze w tamtym momencie było leczenie i powrót do zdrowia. Na całe szczęście, wokalistka już niebawem powróci na scenę.

Już 24 sierpnia po raz pierwszy po przerwie zobaczymy na scenie Beatę Kozidrak z zespołem Bajm na Dniach Pszczyny. Później wystąpi również na Dniach Starachowic oraz Magicznym Zakończeniu Wakacji, a w listopadzie z grupą pojawi się w warszawskim Klubie Stodoła. To jednak nie wszystko, co zaplanowała piosenkarka. 29 listopada wraz z zespołem Kamp! oglądać będziemy mogli Beatę Kozidrak w Atlas Arenie w Łodzi.

Co działo się z Beatą Kozidrak w ostatnich miesiącach?

Wokalistka pojawiła się niedawno w "Dzień Dobry TVN", gdzie zdradziła, co spowodowało nagłą przerwę od koncertów. Jak się okazało Beata Kozidrak zmagała się z chorobą nowotworową: "Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia".

Początkowo wiadomo było jedynie, że artystka wymagała nagłej opieki lekarskiej. Wywołało to niemałe poruszenie w mediach. Zarówno fani, jak i znane w branży osobowości wyrażały wsparcie i życzyły piosenkarce zdrowia. Nie obyło się jednak bez negatywnych i szkodliwych komentarzy na jej temat, co wywołało u Kozidrak spore rozczarowanie.

"Niektóre komentarze były po prostu bolesne i nieprawdziwe. Szczególnie w takim momencie, kiedy człowiek jest skupiony - walczysz o życie, zdrowie. To jest straszne. To już jest dla mnie totalny odjazd, bo zdarzały się też wypowiedzi celebrytów na temat mojej choroby, totalnie nieprawdziwe. Wtedy nie zajmowałam się robieniem sobie selfie w łóżku i nie było na to czasu. Musiałam zadbać o siebie" - tłumaczyła Beata Kozidrak.

