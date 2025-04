Wcześniej ekipa Nergala wypuściła single "The Shadow Elite" i tytułowy "The Shit Ov God". W ten sposób eksportowy zespół polskiego metalu i laureat kolejnego Fryderyka zapowiedział szykowany na 9 maja nowy album.

"Wydaje się, że wydanie tego utworu doskonale pasuje do tych wszystkich protestów widzianych na ulicach podczas 'Unholy Trinity Tour' . To przypomnienie, że nigdy nie damy się uciszyć!" - podkreśla Nergal, grający na gitarze wokalista i lider grupy Behemoth .

Nergal nawiązał tym samym do protestów podczas rozpoczętej 4 kwietnia w Wiedniu trasy "The Unholy Trinity" . Ekipie z Pomorza towarzyszą luminarze norweskiego black metalu z Satyricon oraz Rotting Christ - pionierzy greckiej sceny blackmetalowej.

W stolicy Austrii katolicy z austriackiego TFP (Towarzystwo Ochrony Tradycji, Rodziny i Własności Prywatnej) zorganizowali modlitewną pikietę połączoną z odmawianiem różańca i śpiewaniem pieśni przed halą Gasometer. Na transparentach pojawiły się hasła: "Szatan nie ma żadnych praw, ponieważ zło nie może mieć praw”, "Pozwólcie, by to, co święte, pozostało święte" oraz "Koniec z bluźnierstwem".

Protesty organizowane są też w Polsce - jedyny przystanek trasy w naszym kraju będzie miał miejsce 25 kwietnia w Hali Stulecia we Wrocławiu. Ma być to największy i rekordowy pod względem frekwencji jak dotąd koncert Behemotha w ojczyźnie (hala mieści maksymalnie do 10 tys. osób). Pod petycją do władz Hali Ludowej wzywającą do odwołania tego występu widnieje już ponad 5700 podpisów.