Wyjątkowy hołd dla Ozzy'ego Osbourne'a. "Nie mogę się doczekać"

"O, oto on. Spójrzcie na niego, prawdziwy bóg rocka. Premiera będzie na Hellfest, 18 czerwca. Cała rodzina będzie tam, żeby to zobaczyć. To wspaniały hołd. Niesamowite" - mówiła Sharon Osbourne, pokazując zdjęcia powstającej figury.

To nie pierwszy raz, gdy Hellfest oddaje hołd ikonom metalu w tak spektakularny sposób. W 2022 roku w Clisson odsłonięto ogromną statuę Lemmy'ego Kilmistera, frontmana Motörhead, stworzoną przez francuską rzeźbiarkę Caroline Brisset. Tym razem autor statuy Ozzy'ego pozostaje nieznany.

"Nie mogę się doczekać, by zobaczyć reakcję fanów na ten pomnik. To dzieło sztuki, które naprawdę oddaje ducha Ozzy'ego" - dodaje Sharon, dziękując dyrektorowi festiwalu Benowi Barbaudowi.

Hellfest w tym roku potrwa od 18 do 21 czerwca. W roli głównych gwiazd wystąpią Iron Maiden, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon i The Offspring. W lineupie znalazły się też takie legendy jak Alice Cooper, A Perfect Circle, Opeth, The Hives, Volbeat i Tom Morello, a także formacje takie jak Deep Purple, Sabaton, Megadeth czy Behemoth.

Powrót Ozzfest i światowe tournée

Sharon Osbourne ogłosiła również powrót festiwalu Ozzfest w 2027 roku. Impreza rozpocznie się dwudniowym wydarzeniem w rodzinnym Birmingham Ozzy'ego, po czym trafi do Stanów Zjednoczonych. "Chcemy usłyszeć od wszystkich, gdzie powinniśmy zorganizować Ozzfest w Ameryce. Musimy też odkryć wielu młodych, nowych artystów, bo to by chciał Ozzy" - mówi Sharon w podcaście "The Osbournes".

Obecnie w Birmingham Museum and Art Gallery trwa wystawa "Ozzy Osbourne: Working Class Hero", której celem jest prezentacja nagród i sukcesów artysty, w tym statuetek Grammy, wyróżnień z Rock and Roll Hall of Fame, nagród MTV, honorów z Hollywood Walk of Fame i Birmingham Walk of Stars oraz platynowych i złotych płyt. Wystawa powstała w czerwcu 2025 roku, tuż przed legendarnym koncertem "Back To The Beginning" w Villa Park, będącym ostatnim występem Black Sabbath z udziałem Ozzy'ego. Sharon planuje zabrać ekspozycję w światowe tournée.

Edyta Górniak świętuje premierę dokumentu. "Nie obowiązuje mnie klauzula poufności" INTERIA.PL