"Into The Cesspool" to pierwsza, zupełne nowa kompozycja cenionego tria ze stanu Maryland od czasu wydania albumu "Make Them Beg For Death", doskonale przyjętego, dziewiątego longplaya Dying Fetus, który ujrzał światło dzienne we wrześniu 2023 roku.

Dying Fetus z singlem "Into The Cesspool". Czy to zwiastun nowej płyty?

Niewykluczone, że numer "Into The Cesspool" to pierwsza zapowiedź 10. albumu podopiecznych zasłużonej filadelfijskiej Relapse Records. Tytuł nowego singla jest zarazem szyldem właśnie rozpoczętej amerykańskiej trasy zespołu pod wodzą niestrudzonego Johna Gallaghera, grającego na gitarze wokalisty, lidera i jedynego członka założycielskiego składu Dying Fetus. Wojaże po USA i Kanadzie obejmą w sumie blisko 20 imprez.

Nowego singla "Into The Cesspool" Dying Fetus możecie posłuchać poniżej:

Dying Fetus - mistrzowie brutalnego death metalu z USA

Przypomnijmy, że powstały w stanie Maryland w 1991 roku Dying Fetus zaliczany jest do wiodących przedstawicieli amerykańskiego death metalu. Zespół ma w swoim muzycznym dorobku dziewięć studyjnych albumów, w tym - wydany przez niemiecką Morbid Records - kanoniczny drugi longplay "Killing On Adrenaline" z 1998 roku. Dwa lata później grupa podpisała kontrakt z rodzimą Relapse Records, z którą związana jest do dziś. W barwach słynnej filadelfijskiej wytwórni Dying Fetus wypuścili do tej pory siedem płyt, wśród których odnajdziemy kolejne perły ekstremalnego metalu: "Destroy The Opposition" (2000 r.), "Reign Supreme" (2012 r.) czy ostatni jak dotąd, utrzymujący wysoką formę zespołu, duży album "Make Them Beg For Death" (2023 r.).

Niekwestionowanym liderem formacji pozostaje niezmiennie John Gallagher, grający na gitarze wokalista, a początkowo także perkusista Dying Fetus. Podstawowy trzyosobowy skład zespołu uzupełniają od wielu lat basista Sean Beasley, który udziela się także wokalnie; oraz perkusista Trey Williams.

Znakami rozpoznawczymi stylu grania Dying Fetus są brutalne deathmetalowe brzmienie z pogranicza grindcore'u i technicznego odgałęzienia death metalu, napędzane gradobiciami perkusyjnych blastów; a także growling - miażdżący gardłowy wokal Johna Gallaghera. Twórczość Dying Fetus miała też bez wątpienia swój istotny wpływ na kształtującą się w latach dwutysięcznych scenę deathcore'ową.

Z ciekawostek warto dodać, że utwór "Second Skin" Dying Fetus z albumu "Reign Supreme" (2012 r.) znalazł się w 2019 roku w jednym z odcinków 23. sezonu nieśmiertelnego amerykańskiego serialu animowanego "Miasteczko South Park".

