"Z radością zapowiadamy nasz nowy album! Dźwiękową podróż przesuwającą wszelkie granice tego, co do tej pory stworzyliśmy. Album ten jest odzwierciedleniem naszej ewolucji – zgłębianiem mroku tyleż rozległego, co wręcz filmowego. Bezlitosny ciężar 'Celestial Death' wciągnie was w niepokojącą atmosferę, a każdy utwór sięga głębiej ku zagadce istnienia, rozkładu i kruchej nadziei. 'Celestial Death' to zarazem najmroczniejsza z naszych dotychczasowych wizji – ścieżka dźwiękowa chaotycznego świata, w którym żyjemy. Materiał brzmi ciężej, śmielej, acz nadal bardzo w stylu Cryptosis. Nie możemy się już doczekać, aż sami tego doświadczycie, dołączając do nas w tym nowym rozdziale. Przygotujcie się na wznoszenie. 'Niebiańska śmierć' już czeka!" – o stylistyce i brzmieniowym charakterze swojego nowego dokonania napisali muzycy Cryptosis.