Ozzy Osbourne nie żyje. Fani żegnają go wzruszającymi słowami

Zaledwie trzy tygodnie temu odbył się pożegnalny koncert "Back To The Beginning", podczas którego uhonorowano bogatą historię Black Sabbath . "Nie macie pojęcia, co czuję - dziękuję wam z całego serca" - mówił wtedy Osbourne.

"Ścieżka dźwiękowa mojego życia zawiera wiele piosenek Ozzy'ego i Black Sabbath. RIP, dzięki za dzielenie się swoim życiem z nami wszystkimi", "Wydaje mi się, że koniec pewnej epoki. Słucham Black Sabbath i Ozzy'ego od dziecka. Podczas gdy inne zespoły przychodziły i odchodziły, Sabbath był ze mną przez całą drogę. Dziękuję za muzykę, wspomnienia i wszystko co dałeś. Spoczywaj w pokoju, Ozzy", "Ozzy żyje... On opuścił świat nas, śmiertelników, tylko po to, by wrócić do swojego królestwa... Dziękujemy za odwiedziny" - piszą fani w mediach społecznościowych.