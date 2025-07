Nie żyje Ozzy Osbourne. Legendarny muzyk miał 76 lat

Przypomnijmy, że zaledwie trzy tygodnie temu odbył się wielki koncert "Back To The Beginning", czyli pożegnalny koncert Black Sabbath, podczas którego uhonorowano bogatą historię ekipy Ozzy'ego Osbourne'a. W wydarzeniu wzięła udział plejada gwiazd, które - oprócz własnych utworów - prezentowały covery hitów Black Sabbath.

Na koncercie zagrali kolejno: Mastodon, Rival Sons, Anthrax, Halestorm, Lamb of God, Supergrupa A (Bordin, Lee, Ellefson, Hale, Draiman), Alice In Chains, Gojira, Supergrupa B, Pantera, Tool, Slayer, Guns N' Roses, Metallica, Ozzy Osbourne oraz Black Sabbath.

Już wtedy fani zwrócili uwagę na stan zdrowia wokalisty, który cały występ spędził, siedząc na skórzanym tronie. Dostrzegli, że podczas śpiewania Osbourne chciał wstać, ale nie pozwalał mu na to stan zdrowia. "Macie całkowitą rację i to rozdziera mi serce" - komentowali.

"Nie macie pojęcia, co czuję - dziękuję wam z całego serca" - mówił Osbourne podczas "Back To The Beginning".