Ozzy Osbourne maluje z... szympansami. Nietypowa współpraca "Księcia Ciemności"

Ozzy Osbourne zaskoczył fanów nietypową artystyczną współpracą. Legendarny muzyk połączył siły z uratowanymi szympansami, by wspólnie stworzyć serię ekspresjonistycznych obrazów. Projekt zrealizowano na rzecz organizacji "Save the Chimps"- sanktuarium na Florydzie, które zapewnia opiekę małpom ocalonym z laboratoriów doświadczalnych, zaniedbanych ogrodów zoologicznych i nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami.

Muzyk przygotował pięć płócien, na których następnie swoje ślady zostawiły same szympansy. "Maluję, bo to daje mi spokój ducha, ale nie sprzedaję swoich obrazów. Zrobiłem wyjątek dla tej współpracy, ponieważ zbieramy pieniądze na rzecz 'Save the Chimps'" - przyznał Ozzy Osbourne w rozmowie z The Guardian.