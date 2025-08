Przypomnijmy, że Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca w wieku 76 lat, nieco ponad dwa tygodnie po specjalnym koncercie " Back To The Beginnning " w jego rodzinnym Birmingham. Hołd żegnającej się ze sceną grupie Black Sabbath oddały największe gwiazdy ciężkiego grania. Było wiadomo również, że będzie to ostatni występ Ozzy'ego.

"Ktoś postanowił "dodać coś od siebie" do Naszego muralu - (piszę naszego ponieważ był on tak samo mój jak i każdego z Was.) Niestety, nie był to Banksy. Smutne, ale prawdziwe: nawet sztuka bywa celem. No ale kiedy sztuka spotyka opór, znaczy, że działa. Dla jasności: Ten mural powstał z pasji i odruchu Serca. Bez zlecenia, bez instytucjonalnego wsparcia, za własne pieniądze - bo wierzę, że sztuka ma moc, by inspirować, łączyć i prowokować do myślenia i wzruszać. Co mówi o nas społeczeństwo, w którym mural pada ofiarą wandalizmu? Sztuka w przestrzeni publicznej to przestrzeń spotkania. Dialogu. A jednak ktoś uznał, że jego 'ślad' musi być głośniejszy niż Nasz głos" - napisała na Facebooku Magdalena Czyżykiewicz-Janusz.