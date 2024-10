O inspiracjach stojących za największym hitem Sepultury - "Roots Bloody Roots" w rozmowie z "Talk Toomey" opowiedział Max Cavalera. Brzmienie mocno czerpało z nowych metalowych zespołów, które muzykowi pokazał pasierb, Dana: "Dana przyszedł z do domu z promówkami. Miał chyba jednoutworową promówkę Korna oraz "Adrenaline" Deftones. Posłuchałem obu. Nie miałem pojęcia co to za zespoły. Nawet żartowaliśmy z ich nazw. Korn to dziwna nazwa. Chyba się nie przyjmie. Ale się myliłem! Natomiast muzykę szczerze pokochałem. Szczególnie, gdy nagrywaliśmy "Roots" i pierwszy Soulfly słuchałem dużo Korna i "Adrenaline" Deftones. A potem zagrałem na "Around The Fur", która jest jedną z moich ulubionych płyt wszech czasów. Jest zabójcza. Nawet dziś nie mogę wyjść z podziwu, co za bangery. Pierwszy Korn tak samo. Niesamowity. Są tam emocje i ciężar".