Sam Rivers przez ponad dwie dekady koncertował z kultową formacją Limp Bizkit. 18 października 2025 roku zespół pogrążył się w żałobie. 48-letni basista zmarł w wyniku

Pierwszy raz po tragicznej stracie, Limp Bizkit wyszli na scenę 29 listopada 2025 r. w stolicy Meksyku. Koncert poprzedzony był 4-minutowym nagraniem poświęconym zmarłemu muzykowi.

Kto jest nowym basistą Limp Bizkit?

Perkusista nu metalowej formacji, John Otto podzielił się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami na temat pierwszego koncertu bez przyjaciela u boku, zaznaczając, że spodziewał się, że "będzie ciężko": "To był pierwszy raz, którego nigdy nie chciałem przeżyć. Zwłaszcza teraz. Byłeś przy tylu moich ważnych pierwszych razach. Niektóre z moich najwcześniejszych wspomnień powstały z tobą. Dorastaliśmy razem. Śmialiśmy się razem. Spełnialiśmy nasze marzenia razem. I podróżowaliśmy po świecie razem".

Muzyków łączyła bardzo bliska przyjaźń. Basista był również ojcem chrzestnym córek Johna Otto: "Zawsze byłeś obok. Byłeś ojcem chrzestnym moich dziewczyn, moim najlepszym przyjacielem - moim bratem. Nigdy nie będzie drugiego takiego jak ty. Uhonorujemy życie, które prowadziłeś, i miłość, którą szerzyłeś, na każdym koncercie, który zagramy. Zawsze będziesz z nami. Dziękujemy naszym fanom za wszystkie wiadomości wsparcia i hołdy dla Sama. To dla nas bardzo wiele znaczy. To dla ciebie, Sammy".

Na scenie do Limp Bizkit dołączył basista Richard "Kid Not" Buxton, którego fani kojarzyć mogą m.in. z ostatniej trasy zespołu. Występuje on również z grupą Ecca Vandal, która otwierała koncerty nu metalowych gigantów.

Muzycy przed rozpoczęciem koncertu wyszli na scenę Estadio Fray Nano w stolicy Meksyku, by razem z fanami obejrzeć wideo poświęcone Riversowi. Nagranie kończy się słowami: "Sam Rivers, nasz brat na zawsze".

Po koncercie Kid Not wyraził w mediach społecznościowych wdzięczność za zaufanie i szansę uhonorowania basisty: " jestem bardzo wdzięczny za możliwość uczczenia wspaniałego Sam Riversa. Stojąc wczoraj w nocy z Limp Bizkit w Meksyku, można było poczuć jego ducha. To niesamowity zaszczyt być tutaj. Ta trasa koncertowa jest dla Sama!".

