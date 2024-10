"Jesteśmy bardzo zasmuceni, po tym, gdy dotarły do nas wieści o odejściu Paula Di'Anno. Jego wkład w Iron Maiden był ogromny i pomógł nam wejść na ścieżkę, którą jako zespół podróżujemy przez blisko pięć dekad. Jego pionierska obecność jako frontmana i wokalisty, zarówno na scenie, jak i na naszych dwóch pierwszych płytach, będzie ciepło zapamiętana nie tylko przez nas, ale także przez fanów na całym świecie" - czytamy we wpisie na profilu Iron Maiden.

"To bardzo smutne, że odszedł. Byliśmy ostatnio w kontakcie, wymienialiśmy wiadomości na temat West Hamu, ich upadkach i wzlotach. Przynajmniej do niedawna występował na scenie, to było coś, co utrzymywało go przy życiu. Będzie nam wszystkim go brakowało" - dodał Steve Harris, basista i lider Iron Maiden.