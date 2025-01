Teraz doszło do kolejnej oficjalnej zmiany w składzie Venom Inc. - Jeff "Mantas" Dunn zdecydował się odejść, tłumacząc swoją sytuację kwestiami zdrowotnymi (przeszedł dwa ataki serca w ciągu czterech lat) i koniecznością opieki nad chorą na raka żoną.

Już w maju gitarzystę na scenie zastąpił Curran Murphy , mający na koncie występy w Annihilator i Nevermore . Nowy muzyk potwierdził, że otrzymał propozycję od Tony'ego Dolana, by na stałe dołączył do Venom Inc. i że ją "z wdzięcznością" przyjął.

"Jestem tu, oddać cześć i hołd tej legendzie i zrobić to jak najlepiej, by fani nie byli rozczarowani" - mówi Curran Murphy o swoim podejściu do gry w Venom Inc.