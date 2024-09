Serj Tankian o przyszłości System of a Down: "Nie ma magicznego rozwiązania"

W swojej najnowszej książce zatytułowanej "Down with the System: A Memoir (of Sorts)" muzyk przedstawia historię zespołu, jednocześnie rzucając światło na przyczyny, które doprowadziły do zawieszenia istnienia zespołu po wydaniu albumu "Hypnotize" w 2005 roku. Czy to wydawnictwo ostatecznie zakończy niekończące się pytania dotyczące przyszłości System of a Down? Pewnie nie.