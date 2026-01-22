"Goliath" będzie 12. studyjnym albumem żywej legendy gatunku z Bay Area, której początki sięgają końca lat 70. Płyta, określana przez zespół najbardziej kolektywnym dziełem w ponad 40-letniej działalności Exodus, powstała z udziałem wokalisty Roba Dukesa, który powrócił na łono grupy w styczniu 2025 roku, zastępując ponownie przy mikrofonie Steve'a "Zetro" Souzę. Dukesa mogliśmy wcześniej usłyszeć na płytach Exodus z lat dwutysięcznych: "Shovel Headed Kill Machine" (2005 r.), "The Atrocity Exhibition... Exhibit A" (2007 r.), "Let There Be Blood" (2008 r.; nowa wersja klasycznego debiutu "Bonded By Blood" z 1985 r.) oraz "Exhibit B: The Human Condition" (2010 r.).

Exodus: "Czasu uwolnić monstrum!" - co już wiemy o albumie "Goliath"?

Nagraniami nowego longplaya tytanów thrashu z Kalifornii zajęli się dwaj fachowcy: Juan Urteaga i Jesse Fioren. Za miks i mastering odpowiadał tym razem ceniony amerykański producent Mark Lewis. Okładkę "Goliath" zaprojektował nie mniej rozchwytywany, szwedzki artysta Pär Olofsson.

"Włożyliśmy w ten album wszystko, co mieliśmy; to jedno z tych dokonań, z których jesteśmy najbardziej dumni. 'Goliath' to nasz wspólny, najbardziej zespołowy materiał, jaki do tej pory stworzyliśmy, z czterema utworami skomponowanymi przez Lee (Altusa; gitara) i tekstami autorstwa Gary'ego Holta (gitara), Roba Dukesa, Lee i Toma Huntinga (perkusja). Nadchodzi czas, by uwolnić to monstrum! Oddajcie pokłon!" - wezwali muzycy Exodus.

Na następcy albumu "Persona Non Grata" (2021 r.) nie zabrakło też gości. Są nimi Peter Tägtgren, lider szwedzkich grup Hypocrisy i Pain, którego głos usłyszymy w utworze "The Changing Me"; oraz Katie Jacoby, niemiecka skrzypaczka, która wystąpiła w tytułowej kompozycji z płyty "Goliath".

Do sieci trafił właśnie "3111" - pierwszy singel pilotujący nowy materiał Exodus.

"Jeśli chodzi o pierwszy singel '3111', postanowiliśmy pójść na całość. Utwór opowiada o zabójstwach popełnianych przez narkotykowe kartele w (meksykańskim mieście) Juárez, a 3111 to szacowana liczba morderstw dokonanych tam w samym 2010 roku" - wyjaśnili Amerykanie.

Do utworu "3111" nakręcono teledysk, którego publikacji - z powodu zawartych w nim drastycznych scen - odmówiono na YouTubie. Zespół zapowiedział jednak, że wideoklip zostanie pokazany w całości w innym miejscu w późniejszym terminie.

Premierowej kompozycji "3111" Exodus możecie posłuchać poniżej:

Płyta "Goliath" ujrzy światło dzienne 20 marca nakładem austriackiej Napalm Records. Niespełna miesiąc po jej premierze twórcy pomnikowego "Bonded By Blood" ponownie odwiedzą nasz kraj.

Exodus przed wizytą w Polsce. Gdzie i u czyjego boku zagrają tym razem?

Exodus przyjadą do Polski w ramach europejskiej trasy koncertowej, której główną gwiazdą będzie grupa Kreator - legenda teutońskiego thrashu. W wojażach po Wielkiej Brytanii i Europie weźmie też udział Carcass - brytyjska ikona grindcore'u i death metalu; oraz kalifornijski Nails spod znaku powerviolence, hard- i grindcore'u.

Wszystkie cztery formacje zobaczymy 15 kwietnia w warszawskim COS Torwar.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, że Exodus - określany niekiedy zabawnym mianem piątego członka Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrashu (Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax) - tworzą basista Jack Gibson; perkusista Tom Hunting, który wraz z Kirkiem Hammettem (późniejszym gitarzystą Metalliki) zakładał Exodus; wokalista Rob Dukes; pochodzący z Ukrainy gitarzysta Lee Altus (w wieku 15 lat wyemigrował do Stanów w czasach Związku Radzieckiego); oraz słynny gitarzysta Gary Holt, muzyk pełniący także obowiązki członka koncertowego składu kultowego Slayera.

Exodus - szczegóły albumu "Goliath" (tracklista):

1. "3111"

2. "Hostis Humani Generis"

3. "The Changing Me"

4. "Promise You This"

5. "Goliath"

6. "Beyond The Event Horizon"

7. "2 Minutes Hate"

8. "Violence Works"

9. "Summon Of The God Unknown"

10. "The Dirtiest Of The Dozen".

Sławomir i Kajra na Sylwestrze z Polsatem. "Słyszeli nas w Zakopanem" INTERIA.PL