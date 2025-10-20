Wieloletni basista Megadeth, David Ellefson odsunięty został z zespołu jeszcze przed wydaniem albumu "The Sick, The Dying And The Dead" z 2022 roku. Muzyk grał w formacji dowodzonej przez Dave'a Mustaine'a w latach 1983-2002 i 2010-2021. Jak sam przyznał, mimo długiej wspólnej historii, nigdy nie miał on z liderem przyjacielskich relacji. Mimo tego wyraził chęć powrotu do zespołu przy okazji pożegnalnej trasy koncertowej.

David Ellefson chce wrócić do Megadeth?

Muzyk w podcaście "The David Ellefson Show" zdradził, jak wyglądała jego relacja z Davem Mustainem, zaznaczając, że od momentu zakończenia współpracy, nie miał z nim żadnego kontaktu: "Ktoś mi powiedział, żebym odpuścił, ale problem ze mną i z Dave'em jest taki, że zawsze działaliśmy razem jako zespół. Nigdy nie spędzaliśmy czasu jako kumple poza zespołem. Wszystko kręciło się wokół zespołu. Ma własną inkarnację Megadeth, ma swoją płytę, ma nową muzykę. Ja nie jestem częścią tego. Myślę, że dość jasno się wyraził, że nie chce więcej ze mną grać muzyki. Nie wiem, czy myśli tak naprawdę czy napisał to w gniewie. Ale gdyby zadzwonił, to bym odebrał.

"Jasne, byłoby miło, gdyby sprawy między mną a Dave'em i Megadeth nie skończyły się tak gorzko. Ja byłbym otwarty, by stać się częścią pożegnania Megadeth. Nie musimy być najlepszymi przyjaciółmi, ale moglibyśmy przynajmniej domknąć ten rozdział" - dodał, wyrażając chęć pojednania.

Megadeth po ponad czterech dekadach na scenie przechodzą na muzyczną emeryturę. 23 stycznia 2026 roku ukaże się ich ostatni album studyjny zatytułowany "Megadeth". Pierwszy singiel "Tipping Point" jest już dostępny do odsłuchu. Niedługo po premierze grupa wyruszy w trasę koncertową, która zahaczy również o Polskę. Fani będą mogli pożegnać się z Megadeth na przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu.

