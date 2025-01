Cult of Fire to zespół grający atmosferyczny black metal, czerpiący inspiracje z tematów hinduistycznych i buddyjskich. Chociaż w początkowych latach działalności zespół koncentrował się na innych tematach, wszystko zmieniło się w 2013 roku wraz z wydaniem albumu "मृत्यु का तापसी अनुध्यान" , który według muzyków był "najbardziej złożonym i głębokim dziełem sztuki", jakie kiedykolwiek stworzyli.

Ekipa z Pragi składa muzyczny hołd hinduistycznym i buddyjskim bóstwom, a ich występy na żywo są spektaklem tantrycznych rytuałów. 26 marca 2025 r. pojawi się ich piąty album "The One, Who is Made of Smoke".