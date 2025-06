"Borderland" , 15. album studyjny formacji z Helsinek, która w tym roku obchodzi 35. urodziny, to pierwszy materiał Amorphis powstały we współpracy z renomowanym duńskim producentem Jacobem Hansenem (m.in. Arch Enemy, Destruction, Volbeat, Kamelot, Epica ); nad brzmieniem trzech poprzednich płyt Finów czuwał równie uznany, szwedzki fachowiec Jens Bogren . Nagrania odbyły się w studiu Hansen w duńskim Ribe. Autorem okładki jest Marald Van Haasteren , niderlandzki artysta, z którego talentu korzystają m.in. Metallica, Black Sabbath, Baroness, Kvelertak, Alcest i Mastodon .

Do sieci trafił już pierwszy singel z nowego longplaya Amorphis, którego eklektyczny i nieustannie ewoluujący styl oscyluje dziś wokół melodyjnego heavy metalu i rocka oraz progresywnego metalu z uwzględnieniem death- i doommetalowych proweniencji sięgających początku lat 90. Na wizytówkę "Borderland" wybrano utwór "Light And Shadow" .

"Tym razem dałem się ponieść - bez przejmowania się opiniami. Nie chciałem powtarzać starych rzeczy ani kopiować tego, co zrobiliśmy już wcześniej. A kiedy usłyszałem gotowe partie wokalne Tomiego (Joutsena, wokalisty Amorphis), dotarło do mnie, że 'Light And Shadow' będzie doskonałym wprowadzeniem do naszego nowego albumu" - powiedział Santeri Kallio, klawiszowiec helsińskiej grupy, który skomponował muzykę do nowego singla.