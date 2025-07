Wzruszający hołd Piotra Cugowskiego dla Ozzy'ego Osbourne'a. Mieszane reakcje po koncercie TVP

"Kochani, to od nas w hołdzie nieodżałowanemu Ozzy'emu Osbourne'owi" - zapowiedział artysta ze sceny, po czym wykonał pełną emocji interpretację utworu "Mama, I'm Coming Home". Jego ekspresyjne wykonanie, łączące siłę wokalu z delikatnością przekazu, zostało odebrane jako jeden z najbardziej poruszających momentów wieczoru.

Na scenie w Giżycku pojawiła się plejada artystów: Anna Wyszkoni, Grzegorz Hyży, Kamil Bednarek, Smolasty, Sound'n'Grace, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Formacja Nieżywych Schabuff, Filip Lato oraz Marcin Maciejczak. Koncert poprowadzili Krystyna Sokołowska, Robert Stockinger, Urszula Kaczyńska oraz Jovan Jakimowicz - dla którego był to telewizyjny debiut.

Nie obyło się bez potknięć - Jakimowicz pomylił się przy zapowiedzi tytułu koncertu, co szybko wychwycili internauci. Mimo że próbował obrócić wpadkę w żart, komentarze były bezlitosne.

"Dlaczego wszyscy artyści grają na tych samych instrumentach, do tego niepodłączonych do zasilania? Czyżby szedł playback?"

"Prowadzący do wymiany. Kompletna amatorka".

Piotr Cugowski od lat należy do ścisłej czołówki polskiej sceny rockowej i pop-rockowej. Współzałożyciel zespołu Bracia (wraz z bratem Wojciechem) i syn Krzysztofa Cugowskiego - wokalisty Budki Suflera - rozpoczął karierę muzyczną w 1997 roku. Przełom nastąpił w 2002 roku, gdy zdobył nagrodę na festiwalu w Zielonej Górze za wykonanie "Jednego serca" Czesława Niemena.

Z zespołem Bracia nagrał wiele przebojów, takich jak "Za szkłem", "Nad przepaścią", "Po drugiej stronie chmur" czy "Wierzę w lepszy świat". Od 2018 roku z powodzeniem występuje solo - jego debiutancki album "Kto nie kochał" otworzył nowy etap twórczości. Artysta zyskał także popularność jako trener w "The Voice Senior" i juror w "The Voice of Poland".