24 maja 2024 roku w ręce fanów trafiła siódma płyta Twenty One Pilots - "Clancy" . Album zapowiadały single "Overcompensate" , " Next Semester " , "Backslide" i "The Craving" .

"Nazwa zespołu pochodzi ze sztuki, którą przerabiałem w college'u pt. 'Wszyscy moi synowie' Arthura Millera. Główny bohater produkuje części do samolotów wojennych. Zorientował się, że niektóre części, które produkuje, są wadliwe. Musiał podjąć decyzję: wycofać części czy je wysłać? W końcu decyduje się je wysłać, przez co ginie 21 pilotów. Jak my to interpretujemy? Ciągle mamy jakieś decyzje do podejmowania. Zawsze jest dobre i złe wyjście, czasami trudno jest zdecydować, które jest dobre, a które - złe. Często trudne wyjście jest dobrym. Dzięki nazwie naszego zespołu ciągle przypominamy sobie o tym, by podejmować tylko dobre decyzje" - tak nazwę zespołu tłumaczył frontman Tyler Joseph.