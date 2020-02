Tricky: Trzy koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W drugiej połowie kwietnia z nową EP-ką "20,20" do Polski powróci ikona trip hopu - Tricky. Na scenie towarzyszyć mu będzie Polka Marta Złakowska, która wspiera go już od kilku lat.

Tricky powraca do Polski na trzy koncerty /Paras Griffin/WireImage /Getty Images

Koncerty odbędą się 22 kwietnia w Warszawie (Niebo), 23 kwietnia w Krakowie (Kwadrat) i 24 kwietnia we Wrocławiu (Zaklęte Rewiry).



W 2019 roku album Tricky'ego "Maxinquaye" uznano za klasyk podczas gali "Q Awards".

Ikona trip hopu (naprawdę Adrian Thaws) historię swojego dramatycznego życia opowiedział niedawno w przejmującej książkowej biografii "Hell Is Round The Corner", wspominając trudne dorastanie w Bristolu, lata występów z Massive Attack i późniejszą karierę.

2020 rok to jej nowy rozdział. EP-ka "20,20" ukaże się w marcu. Opublikowany już singel "Lonely Dancer" z gościnnym udziałem Aniki - w Polsce znanej ze współpracy z duetem Syny. W kameralnym duecie "Hate This Pain" pojawia się Marta Złakowska, wokalistka z Krakowa, która już wcześniej nagrała z Tricky'm poruszającą piosenkę "Makes Me Wonder".

Marta poznała Tricky'ego podczas jego ostatniej polskiej trasy - nieoczekiwanie wystąpiła u jego boku na scenie w Krakowie i Wrocławiu. Od tamtych występów Polka stałą się nieodłączną częścią grupy brytyjskiego artysty - odwiedziła z nim europejskie stolice, Amerykę Południową i zagrała amerykańską trasę supportując grupę A Perfect Circle. Tym razem wraca do rodzinnego miasta jako pełnoprawny głos zespołu.

Bilety w sprzedaży od czwartku 20 lutego.