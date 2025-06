Jesienią bieżącego roku największe miasta w Polsce odwiedzi trasa "Monsters of Jazz", której organizatorem jest Live. Tournee będzie zapowiedzią oraz symbolicznym otwarciem letniego festiwalu pod tą samą nazwą. Wystąpią: Pink Freud, Nene Heroine i Fish Basket.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, dzięki któremu fani na nowo odkryją definicję przeżywania muzyki na żywo. Trasa oraz festiwal będą przestrzenią, w której nie zabraknie pełnej artystycznej ekspresji, wolności oraz różnorodności dźwięków.

Zespół Pink Freud powraca na scenę przy okazji trasy "Monsters of Jazz"

Pomysłodawcą i twarzą całego przedsięwzięcia jest Wojtek Mazolewski - jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej. Jego artystyczna wizja nadaje projektowi unikalny charakter.

Punktem programu, który z pewnością zaciekawi miłośników jazzu, jest powrót zespołu Pink Freud. Jest to kultowa formacja, uważana za jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku jazzowym i alternatywnym. Na nowo zdefiniowali wspomniany gatunek, dzięki czemu stali się wręcz legendą trójmiejskiej sceny.

Zespół Pink Freud został hedlinerem trasy oraz festiwalu "Monsters of Jazz". Muzycy z tej okazji ogłaszają także premierę swojego nowego singla, zatytułowanego "MCDX".

"To nie jest powrót do przeszłości. To opowieść o przyszłości, którą chcemy współtworzyć" - podkreśla Wojtek Mazolewski, lider zespołu.

Harmonogram koncertów z trasy "Monsters of Jazz". Gdzie i kiedy odbędą się występy?

"Monsters of Jazz Tour 2025" obejmuje pięć koncertów klubowych i dwa festiwalowe. Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć występy?

03.10.2025 - WROCŁAW - A2

05.10.2025 - KRAKÓW - HYPE PARK

10.10.2025 - POZNAŃ - TAMA

11.10.2025 - ŁÓDŹ - SCENOGRAFIA

23.10.2025 - WARSZAWA - STODOŁA / JAZZ JAMBOREE

24.10.2025 - KATOWICE - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE

08.11.2025 - GDAŃSK - AMBEREXPO / INSIDE SEASIDE

Bilety na wszystkie wydarzenia są już w sprzedaży i można zakupić je na stronie eventim.pl.

Kto wystąpi na trasie "Monsters of Jazz"?

Pink Freud to zespół założony w Trójmieście, który na nowo zdefiniował polski jazz. Jego styl to połączenie punkowej energii, eksperymentu i emocjonalnej głębi. Wojtek Mazolewski od ćwierć wieku wkracza z jazzem na nowe sceny i otwiera na niego słuchaczy, a także łączy muzyków z różnych części świata - od wielu lat jest pomostem między polską i brytyjską sceną, ale też muzykami z innych krajów.

Nene Heroine to gdański kwartet jazzowo-psychodeliczno‑postrockowy, który funkcjonuje od 2019 r. Ich brzmienie to połączenie jazzu, dubu, elektroniki i improwizacji - określane jako "post‑jazzowa psychodelia". Zespół wydał dwa albumy oraz EP-kę, grał m.in. na Off Festivalu, Męskim Graniu i Jazz Jantar, a utwór "Beze mnie" z Kasią Lins dotarł na szczyt radiowej listy "Trójki".

Katowickie trio Fish Basket gra instrumentalnego prog rocka, który odchodzi jednak od standardowej formuły gatunku. Charakterystyczne długie formy przyjmują bardziej hipnotyczne, psychodeliczne kształty, w dużej mierze dzięki mocy napędowej ich sekcji rytmicznej. Po świetnie przyjętym debiucie z 2019 r., w tym roku wrócili z kolejną płytą - "Fish Basket and His Second Album".

