Właśnie wystartowała kolejna edycja Top of the Top Sopot Festivalu. Od 18 do 21 sierpnia w słynnej Operze Leśnej swoje talenty zaprezentują największe gwiazdy polskiej estrady. Nie zabraknie tańca, śpiewu, wzruszeń, śmiechu i ogromnej dawki pozytywnej energii. W programie wydarzenia znalazły się koncerty z kultowymi przebojami sprzed lat oraz te przepełnione nowymi hitami prosto z rozgłośni radiowych. Obejrzymy występy zarówno debiutantów, młodych gwiazd, jak i weteranów estrady.

Poniedziałkowy wieczór upływa pod hasłem "Gorączki Sopockiej Nocy". We wtorek publiczność będzie świadkami "Otwartej Sceny", a także walki o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika. W środę gwiazdy wystąpią w ramach wyjątkowego przeglądu "Słowa mają moc". Ostatniego dnia imprezy odbędzie się koncert zatytułowany "Orkiestra Mistrzom", a następnie scenę przejmą legendy polskiego hip-hopu, prezentując projekt "RapOrkiestra - legendy polskiego hip-hopu vol. 2".

Wystartował pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festivalu 2025! Co dzieje się w Operze Leśnej?

Punktualnie o 19:55 w Operze Leśnej w Sopocie rozpoczął się koncert "Gorączka Sopockiej Nocy". Gospodarzami wieczoru są: uwielbiany przez widzów TVN-u duet Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Aleksandra Rogowska.

"Pokażcie mi, jak się bawicie!" - zwrócił się do publiczności Marcin Prokop, otwierając festiwalowy wieczór. Kamera pokazała zasiadających w Operze Leśnej słuchaczy, którzy już gotowi byli do wspólnej zabawy. Dorota Wellman nazwała wówczas festiwal "najfajniejszą taneczną imprezą w całym kraju, a może i w Europie... albo i na świecie".

"Muzyczną podróż przez lata" rozpoczęła Margaret, która zaśpiewała wielki hit lat 70. "September". Występ rozpoczęła na publiczności, gdzie towarzyszyła jej grupa tancerzy. Następnie spacerowała w rytm utworu po schodach, zbijając piątki z fanami, aby zakończyć spektakularne wykonanie na scenie. Nad widzami pojawiło się wtedy morze kolorowego konfetti.

Następnie oczom publiczności ukazała się Natalia Nykiel w zjawiskowej, czarnej sukience. W poruszający sposób wykonała własną aranżację słynnego przeboju "Nic nie może wiecznie trwać", dodając do kompozycji elektroniczny twist. U jej boku również pojawiła się grupa energicznych tancerek.

Chwilę później wokalistka ustąpiła miejsca na scenie grupie BeMy, która w miniony weekend zachwyciła Polaków podczas koncertów Eda Sheerana. Zespół występował na wrocławskich koncertach brytyjskiego wokalisty w roli supportu. W Sopocie zaprezentowali kultową piosenkę "Footloose" Kenny'ego Logginsa, napisaną na potrzeby musicalu o tym samym tytule.

Następny na scenie pojawił się Andrzej Piaseczny, który zaprezentował swój utwór "Prawie do nieba wzięłaś mnie". "Można śpiewać!" - krzyknął wokalista, zachęcając zgromadzonych w Operze Leśnej ludzi do wspólnej zabawy.

Zagraniczna gwiazda zachwyciła w Sopocie! Helena Vondráčková uwielbia wracać do Opery Leśnej

Podczas "Gorączki Sopockiej Nocy" nie mogło zabraknąć zagranicznych gości. W Operze Leśnej pojawiła się Helena Vondráčková, która od wielu lat powraca do Sopotu, aby bawić się z Polską publicznością. "Dobry wieczór państwu" - zawołała legendarna artystka wkraczając na scenę, a następnie wykonała swój melodyjny przebój "Malovany dzbanku".

Helena Vondráčková w Sopocie Marcin Gadomski AKPA

Publiczność kołysała się w rytm piosenki, a nawet próbowała śpiewać tekst, napisany w innym języku! Następnie nagrodziła Helenę gromkimi brawami. Czeska piosenkarka zaprezentowała jeszcze utwór "Długa noc", po którym krzyknęła do Polaków z wdzięcznością: "Kocham was!". "My też panią kochamy! Aż mi z wrażenia wypadł mikroport" - skomentował żartobliwie cały występ Marcin Prokop.

