Tournee "Girls Just Wanna Have Fun" ( sprawdź! ) to pierwsza duża trasa koncertowa Cyndi Lauper od ponad dekady. Tymi występami ikona lat 80. zamierza ostatecznie pożegnać się ze sceną.

W pierwszej kolejności gwiazda da 23 koncerty w Ameryce Północnej (18 października - 5 grudnia). Na początku lutego 2025 r. Lauper przeniesie się do Europy. Na ogłoszonej liście wśród 11 miast na Starym Kontynencie znalazła się także Łódź. Wokalistka zaśpiewa 21 lutego 2025 r. w Atlas Arenie.

Reklama

Cyndi Lauper zaśpiewa w Polsce. Kiedy bilety na koncert trafią do sprzedaży?

W trakcie trasy Lauper towarzyszyć będą specjalni goście, których nazwiska zostaną podane w późniejszym terminie. Bilety trafią do ogólnej sprzedaży 28 czerwca o godzinie 10:00.

Dodajmy, że na początku czerwca premierę miał dokument "Let The Canary Sing" (Paramount+), który opowiada o barwnym życiu i karierze Cyndi. Do największych przebojów laureatki Grammy, Emmy i Tony należą piosenki "Girls Just Wanna Have Fun", "Time After Time" i "True Colors", który stał się hymnem społeczności LGBT.