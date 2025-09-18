Thundercat z niespodzianką dla polskich fanów. "Nie mogłem wybrać lepiej"

Artysta po dwóch latach ciszy studyjnej zaprezentował dwa premierowe utwory: "I Wish I Didn't Waste Your Time" oraz nagrany z Remi Wolf "Children of the Baked Potato". Pierwszy singiel spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów, którzy nazwali go "piosenką września" i potraktowali jako zapowiedź kolejnego dużego projektu. Drugi z utworów ma dla Thundercata szczególne znaczenie - tytułem nawiązuje do legendarnego klubu jazzowego w Los Angeles, The Baked Potato, gdzie od ponad pół wieku rozbrzmiewa muzyka improwizowana.

Sam artysta tłumaczył, że współpraca z Remi Wolf była wyjątkowa: "Dokładnie wiedziała, czego ten utwór potrzebuje. I niesamowicie było patrzeć, jak to tworzy. Im więcej słucham tej piosenki, tym bardziej jestem pewien, że nie mogłem wybrać lepiej".

Warszawski koncert i sprzedaż biletów

Koncert Thundercata w warszawskiej Progresji odbędzie się 8 marca 2026 roku. Limitowana przedsprzedaż biletów prowadzona przez Alter Art rozpocznie się 17 września o godzinie 11:00 na stronie organizatora. Dwa dni później, 19 września, o tej samej godzinie wystartuje sprzedaż otwarta.

Thundercat - twórczość nagradzana Grammy

Stephen Lee Bruner, znany jako Thundercat, to postać, która wymyka się prostym klasyfikacjom. Jego muzyka wyrasta z jazzu i funku, ale w równym stopniu czerpie z soulu, elektroniki i progresywnego R&B. Karierę zaczynał w thrashmetalowym zespole Suicidal Tendencies, jednak dopiero solowe projekty pozwoliły mu rozwinąć pełnię możliwości. W 2011 roku zadebiutował albumem "The Golden Age of Apocalypse", dwa lata później ukazało się "Apocalypse", a przełomowy okazał się "Drunk" z 2017 roku. Najnowsze pełnowymiarowe wydawnictwo "It Is What It Is" z 2020 roku przyniosło mu nagrodę Grammy w kategorii Best Progressive R&B Album.

Na przestrzeni lat Thundercat stał się jednym z filarów nowej sceny Los Angeles, współpracując z takimi artystami jak Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Erykah Badu, Flying Lotus, Childish Gambino czy Mac Miller. Jego charakterystyczne, pełne ekspresji partie basowe można usłyszeć m.in. na albumie "To Pimp a Butterfly" Kendricka Lamara. To właśnie dzięki umiejętności łączenia jazzowej wirtuozerii z wrażliwością soulową i eksperymentalną elektroniką, jego muzyka dociera zarówno do fanów ambitnych brzmień, jak i szerokiej publiczności.

Muzyczna podróż w Progresji

Występ w Warszawie będzie pierwszą okazją, aby na żywo posłuchać nowych utworów Thundercata i jednocześnie przypomnieć sobie jego wcześniejszy repertuar. To koncert, który zapowiada się na pełne emocji doświadczenie - intensywne, barwne i nieprzewidywalne, tak jak cała twórczość artysty. Dla fanów muzyki fusion, jazzu i nowoczesnego R&B będzie to wydarzenie, którego nie można przegapić.

