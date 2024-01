Zespół The Legacy tworzą wokalista Jasiek Popławski (Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw) oraz muzycy CETI : gitarzysta Bartek Sadura (również Corruption), gitarzysta Jakub Kaczmarek, basista Tomasz Targosz (również Ballbreaker i Polish Metal Alliance) i perkusista Piotr Szpalik (Orgasmatron, Cannoball).

Jesienią 2023 r. tribute band Iron Maiden ruszył w trasę koncertową podczas której świętował m.in. 35. rocznicę wydania płyty "Seventh Son of a Seventh Son".

The Legacy w hołdzie Iron Maiden. "Wskakujcie w wehikuł czasu"

Teraz grupa zapowiedziała pierwsze szczegóły "Futurslave Tour 2024".

"W tym roku mija 40 lat od wydania przełomowego albumu Iron Maiden pt. "Powerslave", jak i 40 lat od pierwszego koncertu "żelaznej dziewicy" w Polsce. Z tej okazji przygotowaliśmy program, który łączy największe przeboje z lat 80., wraz ze współczesnymi dokonaniami Brytyjczyków. Wskakujcie w nasz wehikuł czasu i razem z nami, oddajcie hołd ikonie światowego heavy metalu" - czytamy w zapowiedzi.

Płyta "Powerslave" ukazała się we wrześniu 1984 r. Z piątego albumu Iron Maiden pochodzą takie klasyki, jak m.in. "Aces High", "2 Minutes to Midnight" czy ponad 13-minutowy kolos "Rime of the Ancient Mariner".

W sierpniu 1984 r. legendarna grupa Iron Maiden przyjechała do Polski na pięć koncertów. W ramach trasy "World Slavery Tour" odbyły się występy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zabrzu. Dodajmy, że to właśnie w stolicy Polski brytyjska formacja rozpoczęła światowe tournee promujące płytę "Powerslave". Jeszcze w 1984 r. ukazał się film "Behind the Iron Curtain" (początkowo na kasecie VHS) dokumentujący występy za Żelazną Kurtyną - w Polsce, ówczesnej Jugosławii i na Węgrzech.