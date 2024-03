"Mam nadzieję, że album wywrze na słuchaczach taki sam wpływ, jaki wywarł na mnie" - opowiada Nick Cave o nadchodzącej płycie "Wild God", która pojawi się 30 sierpnia. Do promocji wybrano tytułowy utwór "Wild God" ( sprawdź! ).



Będzie to pierwszy materiał sygnowany szyldem Nick Cave & The Bad Seeds od pięciu lat - w 2019 r. pojawił się "Ghosteen".

"Ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać. To skomplikowany album, ale jest też głęboki i radośnie zaraźliwy. Nagrywając płytę nigdy nie mamy jakiegoś wielkiego planu. Albumy odzwierciedlają raczej stan emocjonalny autorów i muzyków, którzy je zagrali. Słuchając nowych piosenek wydaje się, że jesteśmy szczęśliwi" - dodaje wokalista.

W ramach promocji "Wild God" grupa powróci do Polski na dwa koncerty, które odbędą się w Łodzi (Atlas Arena, 10 października) i Krakowa (Tauron Arena, 11 października). Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 21 marca o 10:00. Otwarta sprzedaż biletów na koncert rusza 22 marca o 10:00.

Nowy album został wyprodukowany przez Nicka Cave'a i Warrena Ellisa oraz zmiksowany przez Davida Fridmanna. Cave rozpoczął pisanie albumu w Nowy Rok 2023. Podczas sesji w Miraval w Prowansji i Soundtree w Londynie, Bad Seeds dodali swoją unikalną alchemię, z dodatkowym udziałem Colina Greenwooda (bas) i Luisa Almau (gitara nylonowa, gitara akustyczna).

"'Wild God'... z tą płytą nie ma żartów, mocno uderza. Podnosi na duchu. Porusza cię. Uwielbiam to" - mówi Nick Cave.

Nick Cave And The Bad Seeds - szczegóły płyty "Wild God" (tracklista):

1. "Song of the Lake"

2. "Wild God"

3. "Frogs"

4. "Joy"

5. "Final Rescue Attempt"

6. "Conversion"

7. "Cinnamon Horses"

8. "Long Dark Night"

9. "O Wow O Wow (How Wonderful She Is)"

10. "As the Waters Cover the Sea".