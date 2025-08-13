Świnoujście stanie się stolicą kultury. Jakie atrakcje czekają turystów?

Świnoujście ma jedne z najszerszych i najczystszych plaż w Polsce. Latem, nawet gdy turystów jest więcej, łatwo znaleźć ciche miejsce do odpoczynku. Miasto łączy klimat klasycznego kurortu z wygodą spokojnej miejscowości uzdrowiskowej - dzięki temu wypoczynek tu jest naprawdę przyjemny i bezstresowy.

Miasto na wyspach - natura spotyka historię

Niecodzienna lokalizacja na wyspach nadaje Świnoujściu wyjątkowy charakter. Parki, ścieżki rowerowe i tereny zielone sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. A do tego historyczna zabudowa, latarnie morskie i zabytkowe fortyfikacje przypominają o bogatej przeszłości miasta i nadają mu uroku, którego nie znajdziecie w typowych nadmorskich kurortach.

Co warto zobaczyć w Świnoujściu?

Latarnia Morska Świnoujście - najwyższa w Polsce - to punkt obowiązkowy, skąd roztacza się widok na Bałtyk i okoliczne wyspy. Fanów historii ucieszy Fort Gerharda, XIX-wieczny kompleks fortyfikacji, który można zwiedzać z przewodnikiem. Dla miłośników spacerów i natury idealne będą Park Zdrojowy i Promenada Nadmorska, a w ciepłe dni warto wybrać się na rejs po Świnie, by spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Do tego galerie sztuki, klimatyczne kawiarnie i świeże ryby prosto z portu - wszystko to dopełnia wakacyjny klimat Świnoujścia.

FAMA - młodzieńcza energia nad Bałtykiem

Największą kulturalną perełką miasta jest Festiwal FAMA. Co roku przyciąga młodych artystów z całej Polski i tworzy niepowtarzalną mieszankę muzyki, teatru, sztuk wizualnych i projektów multimedialnych. To idealne miejsce dla początkujących twórców, ale też dla widzów spragnionych świeżej, eksperymentalnej sztuki.

Na czas festiwalu miasto zamienia się w "strefę twórczą" - koncerty, spektakle uliczne, pokazy filmowe, interaktywne instalacje. FAMA pokazuje, że Świnoujście to nie tylko plaże, ale też przestrzeń inspiracji, spotkań i artystycznej wymiany. Dla wielu młodych ludzi to pierwszy krok w karierze, a dla mieszkańców i turystów - świetna okazja, by poczuć sztukę w wakacyjnym wydaniu.

