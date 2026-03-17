"Na początku roku Cryptopsy przejechali walcem po warszawskiej publiczności. Pozbieraliście się już i chcecie doświadczyć (...) jeszcze raz?" - pytają organizatorzy z Winiary Bookings.

Wydając w 1996 roku album "None So Vile" zaliczany jest do ścisłej czołówki najważniejszych płyt w historii death metalu. W ramach świętowania 30-lecia tego wydawnictwa Kanadyjczycy powrócą do Polski na kolejny koncert. Tym razem 30 lipca zagrają w Hype Parku w Krakowie.

Cryptopsy, powołany do życia w 1992 roku (na gruzach bardziej thrashowego Necrosis), to jeden z czołowych przedstawicieli kanadyjskiej sceny deathmetalowej, obok powstałych w podobnym okresie Gorguts czy Kataklysm.

W swoim muzycznym dorobku grupa z prężnie działającej metalowej sceny w Montrealu ma dziewięć studyjnych albumów (wliczając ostatnią płytę "An Insatiable Violence"), z których największym uznaniem cieszą się niezmiennie trzy pierwsze z lat 90.: "Blasphemy Made Flesh", "None So Vile" i "Whisper Supremacy". Ostatni z nich był początkiem trwającej dekadę współpracy Kanadyjczyków z niemiecką Century Media Records.

W połowie lat 90. styl Cryptopsy, łączący w sobie nowojorską brutalność Suffocation z florydzką brzmieniową złożonością na wzór Death, Atheist czy Cynic oraz niderlandzkiego Pestilence, dał początek się rosnącej fali zespołów przywiązujących coraz większą wagę do zaawansowanych technicznie aspektów gatunku, na czele z Nile, Origin i Dying Fetus.

Motorem napędowym Cryptopsy pozostaje urodzony we Francji perkusista Flo Mounier, jedyny dziś członek pierwotnego składu kanadyjskiej formacji i muzyk określany mianem jednego z najszybszych bębniarzy death metalu (z charakterystycznym akcentowaniem pracy czyneli). Od 2005 roku w szeregach grupy figuruje Christian Donaldson, utalentowany gitarzysta, a zarazem ceniony na metalowej scenie fachowiec w dziedzinie inżynierii dźwięku. Aktualny skład uzupełniają basista Olivier Pinard (od 2018 roku także w barwach kalifornijskiego Cattle Decapitation) oraz wokalista Matt McGachy.

Cryptopsy poprzedzać będzie pochodząca z Republiki Południowej Afryki Vulvodynia. Ekipa łączy brutalny death metal z elementami deathcore'u i slamu. Grupa zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki intensywnym trasom koncertowym i występom na festiwalach takich jak Deathfeast Open Air czy Fall In The Brawl, a także wspólnym trasom m.in. z Despised Icon, Malevolence i Archspire. Ich dyskografia liczy pięć albumów, a ostatni z nich, "Entabeni", wydany został w 2024 roku.

