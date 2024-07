Anastacia ( sprawdź! ) ogłosiła wielką europejską trasę koncertową na rok 2025, zatytułowaną "Not That Kind" . W ten sposób amerykańska gwiazda popu planuje świętować 25. rocznicę premiery swojego debiutanckiego albumu.

Wokalistka większą karierę zrobiła w Europie, gdzie jej przeboje podbijały listy, w tym również w Polsce. W naszym kraju triumfy święciła przede wszystkim piosenka "I'm Outta Love" z debiutanckiej płyty "Not That Kind" (2000). Popularność zdobyły także utwory "Left Outside Alone", "Sick and Tired", "Paid My Dues" i "Boom" (oficjalna piosenka mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii).