Swans zagrają koncert w Warszawie. Co już wiemy?

W maju Swans zagrali dwa koncerty w Polsce - w Katowicach i w Poznaniu. Teraz, 31 października, pojawią się w warszawskiej Progresji.

Zespół promuje wydany w czerwcu album "The Beggar". Wieczór otworzy znany ze współpracy z formacją przez niemal cały okres jej istnienia Norman Westberg.

Swans - jeden z najbardziej bezkompromisowych zespołów w historii rocka

Założona ponad 40 lat temu w Nowym Jorku grupa znana jest ze stale ewoluującego brzmienia, które obejmuje ponury, brutalny noise-rock czy uduchowiony, eteryczny folk, ale również z ich szalenie głośnych, transcendentnych występów na żywo.

Na początku działalności Swans osławiło się za sprawą swoich konfrontacyjnych koncertów oraz hipnotycznych, powtarzalnych dźwięków, jak choćby tych na wydanej w 1983 roku płycie "Filth". Od mającego premierę w 1986 roku żałobno-industrialnego krążka "Greed" brzmienie zespołu stało się bardziej klimatyczne, w czym duża zasługa dołączenia do formacji wokalistki Jarboe. Znacznie więcej melodii i drobiazgowej wręcz produkcji usłyszymy m.in. na płycie "White Light from the Mouth of Infinity".

Tuż po wydaniu w 1996 roku podwójnego albumu "Soundtracks for the Blind" zespół rozpadł się, lecz paradoksalnie jego reputacja rosła, a samo Swans stało się wielką inspiracją dla wielu artystów eksperymentalnych, noise'owych, post-rockowych, industrialnych, gotyckich czy metalowych.

Po ponad dekadzie działalności Giry jako lidera w apokaliptyczno folkowym projekcie The Angels of Light, muzyk wskrzesił grupę w 2010 roku, tym razem już bez udziału Jarboe. Inkarnacja nieoczekiwanie zaowocowała najbardziej chwalonym przez krytyków materiałem formacji "To Be Kind", który uplasował się w notowaniach TOP 40 zarówno w Stanach Zjednocznonych, jak i Wielkiej Brytanii. Dyskografię zespołu zamyka "The Beggar", który światło dzienne ujrzał w 2023 roku.