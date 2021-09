Swallow The Sun: Dwa koncerty w Polsce w 2022 roku [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Doommetalowcy z Finlandii zagrają 25 lutego 2022 roku w klubie Drizzly Grizzly w Gdańsku, by dzień później pojawić się na deskach warszawskiej Proximy.



Gościem specjalnym na europejskiej "Moonflowers Tour 2022" - w tym na obu koncertach w Polsce - będzie doomrockowy Avatarium ze Szwecji.



Przypomnijmy, że 19 listopada swą premierę mieć będzie "Moonflowers", nowa, ósma już płyta Swallow The Sun i to ją Finowie promować będą na trasie po Starym Kontynencie.

Bilety na polskie koncerty Swallow The Sun - organizowane przez klub Drizzly Grizzly i Iron Realm Productions - dostępne są w cenie 115 zł (10 zł więcej w dniu imprezy).



Opublikowany niedawno wideoklip do premierowej kompozycji "Woven Into Sorrow" Swallow The Sun możecie zobaczyć poniżej: