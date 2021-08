Swallow The Sun: Płyta "Moonflowers" gotowa

"Moonflowers", ósma płyta Finów, ujrzy światło dzienne 19 listopada nakładem niemieckiej Century Media Records.



Nowy album Swallow The Sun dostępny będzie również w wersji z dodatkową płytą, na której znajdą się instrumentalne wersje utworów z podstawowego programu "Moonflowers". Bonusowy materiał skomponowano na instrumenty smyczkowe i zarejestrowano kościele Sippo w Finlandii. Wykonała go fińska grupa Trio NOX.



Okładkę zaprojektował Juha Raivio, gitarzysta Swallow The Sun.



W kompozycji "All Hallows' Grieve" zaśpiewała gościnnie Cammie Gilbert, wokalistka amerykańskiej formacji Oceans Of Slumber.



Instrumentalną wersję nowego utworu "Moonflowers Bloom In Misery" Swallow The Sun możecie sprawdzić poniżej:

Wideo SWALLOW THE SUN - Moonflowers Bloom In Misery (Trio NOX plays Moonflowers by Swallow the Sun)

Oto lista utworów albumu "Moonflowers":



1. "Moonflowers Bloom In Misery"

2. "Enemy"

3. "Woven Into Sorrow"

4. "Keep Your Heart Safe From Me"

5. "All Hallows' Grieve"

6. "The Void"

7. "The Fight Of Your Life"

8. "This House Has No Home".