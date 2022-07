Koncert w Polsce pierwotnie miał się odbyć w 24 lipca 2020 r., później przełożono go na 25 lipca 2021 r. Ostatecznie pandemia koronawirusa sprawiła, że Sting przełożył występ w Warszawie na 30 lipca.

Koncert na PGE Narodowym odbędzie się w ramach trwającej trasy "My Songs".



"'My Songs' to moje życie opowiedziane piosenkami. Niektóre z nich zostały zrekonstruowane, niektóre odnowione, niektóre zmienione, ale wszystkie brzmią współcześnie" - komentował Sting przed premierą.

Podczas koncertu, który został okrzyknięty "mistrzowskim występem od początku do końca" fani usłyszą m.in. takie przeboje jak "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", czy "Message In A Bottle", które 70-letni Sting wykonuje ze wsparciem swojego zespołu.

Na scenie towarzyszą mu Dominic Miller (gitara), Josh Freese (perkusja), Rufus Miller (gitara), Kevon Webster (instrumenty klawiszowe), Shane Sager (harmonijka) oraz Melissa Musique i Gene Noble (chórki).

W roli gości specjalnych w Warszawie zaprezentują się zaprzyjaźniona ze Stingiem polska wokalistka Anna Maria Jopek oraz Joe Sumner, 45-letni syn Stinga i irlandzkiej aktorki Frances Tomelty, która była żoną bohatera wieczoru w latach 1976-1984. Najlepszą przyjaciółką Tomelty była Trudie Styler, z którą Sting rozpoczął romans będąc jeszcze mężem Frances. Po głośnym rozwodzie brytyjski gwiazdor oficjalnie związał się z Trudie Styler - ślub wzięli w 1992 r.



Sting w Warszawie - harmonogram koncertu:

17.30 - otwarcie bram PGE Narodowego

19.00 - Anna Maria Jopek

20.00 - Joe Sumner

20.45 - Sting

23.00 - zakończenie koncertu.

Uwaga! Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Wejście na stadion będzie możliwe przez cały czas trwania wydarzenia.

Bilety na koncert z 25 lipca 2020 roku oraz 24 lipca 2021 zachowują ważność. Bilety na wydarzenie są imienne.

Fani dopytują się, czy dach nad PGE Narodowym będzie zamknięty. Jak dowiedziała się Interia od organizatorów koncertu, dach będzie zamknięty (czyli niebo będzie niewidoczne nad stadionem). W sobotę w stolicy maksymalna temperatura wynosić będzie 22 stopni, a od wczesnych godzin popołudniowych przewidywane są opady.



W listopadzie 2021 r. brytyjski muzyk wydał album "The Bridge". Był to jego pierwszy solowy autorski materiał od czasu "57th & 9th" z 2016.



Sting dotychczas sprzedał ponad 100 mln płyt na całym świecie (solo i z zespołem The Police), zdobył najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia. Latem 2018 r. wydał wspólny album z Shaggym "44/876", który w Polsce osiągnął status złotej płyty.