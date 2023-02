24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od tego czasu nasi wschodni sąsiedzi bronią swojej niepodległości, a w akcję pomocy zaangażował się niemal cały świat. Wg różnych źródeł wśród ofiar (zabici i ranni) jest ok. 40 tys. cywilów w Ukrainie, ponad 100 tys. żołnierzy ukraińskich i ponad 150 tys. żołnierzy walczących po stronie Rosji. Około 8 mln ludzi uchodźców opuściło swoje domy.



W piątkowym koncercie weźmie udział plejada największych gwiazd polskiej sceny muzycznej m.in. Kayah, Kuba Badach, IRA, Kasia Kowalska, Jan Borysewicz, Muniek i Przyjaciele, Krystian Ochman, Grzegorz Hyży, Edyta Górniak czy chór Sound'N'Grace.

Na scenie pojawią się również artyści ukraińscy, w tym m.in. Jamala (zwyciężczyni Eurowizji z 2016 roku, znana widzom Polsatu również z programu "Taniec z gwiazdami"), Nadia Dorofeeva, Jerry Hail, Nastia Kamenskih, Marien, Haydamaky czy znany z "The Voice of Poland" Mr. Peltek.

Nie zabraknie również duetów, razem wystąpią m.in. Krystian Ochman i Jerry Heil, Grzegorz Hyży i Sound'N'Grace, Kayah i Nastia Kamenskih oraz Kuba Badach i mająca polskie korzenie - Julia Belei.

W repertuarze znajdą się takie przeboje, jak m.in. "Thank you, stranger" Jamali, "Hallelujah" Leonarda Cohena, "Imagine" Johna Lennona, "Don't give up" Petera Gabriela, "Knocking on Heaven's Door" Boba Dylana (zaśpiewa mieszkający na stałe w Polsce Ray Wilson, były wokalista Genesis) czy ukraińska pieśń ludowa "Czerwona kalina".

"Chcemy głosem polskich i ukraińskich artystów przypomnieć, że wojna trwa. Potrzeba naszego wspólnego działania i solidarności, żeby ją zakończyć. Po raz kolejny głośno powiedzmy, że nie możemy być obojętni wobec bestialskich działań Rosji w Ukrainie. Poprzez ten koncert chcemy również podziękować wszystkim tym, którzy na różne sposoby wspierają ukraiński naród i zachęcić do dalszej pomocy" - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku BGK, który jest współorganizatorem wydarzenia.

Miejsce koncertu zostało wybrane nieprzypadkowo: lotnisko w Jasionce to punkt strategiczny na mapie Polski jeśli chodzi o wielowymiarową pomoc Ukrainie. To właśnie tu znajduje się ogromna baza transportowa i przeładunkowa sprzętu wojskowego, a także hub medyczny: stąd przewożeni są ranni i chorzy zza wschodniej granicy kraju.

Koncert "Stay Together - Nie bądź obojętny" będzie nadawany w dwóch ukraińskich stacjach New Channel i Suspilne Kultura (początek godz. 20). Retransmisja wydarzenia na antenie głównej Polsatu oraz w mediach społecznościowych będzie dostępna od godziny 21:10.

W roli prowadzących pojawią się popularna prezenterka Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna i Ołeh Biłecki, dziennikarz telewizji Ukraina 24.