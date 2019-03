Soundedit 2019: Znamy laureatów nagrody Człowiek ze Złotych Uchem

Australijczyk Mick Harvey i Stanisław Soyka zostali ogłoszeni laureatami nagrody Człowiek ze Złotym Uchem.

Stanisław Soyka wystąpi podczas Festiwalu Soundedit AKPA

Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w Łodzi już po raz jedenasty. Dotychczas ogłoszono występy Nitzer Ebb oraz DAF.

"Pierwsza dekada za nami. Myślę, że X edycja Soundedit była udanym podsumowaniem naszego festiwalowego dorobku. Nie zamierzamy spocząć na laurach. Dzięki temu, że Łódzkie Centrum Wydarzeń jest naszym partnerem, możemy kontynuować rozwój naszych inicjatyw. Dlatego rozpoczniemy nowy projekt dokumentujący historię polskiej muzyki. Zaprezentujemy też oczywiście wielu wartościowych artystów, ale przede wszystkim rozwijać będziemy element edukacyjny Festiwalu" - mówi Maciej Werk, dyrektor Soundedit.

W tym roku pierwsi ogłoszeni laureaci nagrody Człowieka ze Złotym Uchem to: Australijczyk - Mick Harvey oraz Stanisław Soyka. Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 26 października w Klubie Wytwórnia w Łodzi. Galę uświetnią występy obu artystów.

Mick Harvey na jedynym w tym roku koncercie w Polsce zagra utwory Serge'a Gainsbourga. Harvey to australijski multiinstrumentalista, producent i kompozytor. Występował m.in. z zespołami: Nick Cave and the Bad Seeds, Crime And The City Solution, The Birthday Party oraz The Boys Next Door. Produkował nagrania PJ Harvey, Nicka Cave'a, Rowlanda S. Howarda czy Anity Lane.Od lat nie ukrywa swej miłości do twórczości Serge'a Gainsbourga. Wydał cztery albumy z własnymi interpretacjami muzyki i tekstów francuskiego piosenkarza. Ostatni z nich "Intoxicated Women" zawiera głównie duety z różnymi wokalistkami.

Stanisław Soyka to wokalista, instrumentalista, kompozytor. Już od lat należy do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości oraz jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu. Nie ucieka przed wielkimi problemami współczesności. W jego dorobku znajdziemy ponad trzydzieści albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe nakłady.

Jego najnowsza płyta nosi tytuł "Muzyka i słowa Stanisław Soyka". Zostanie uhonorowany statuetką "Człowieka ze Złotym Uchem" w uznaniu za "szczególną wrażliwość muzyczną oraz kunszt słowa".

Na festiwalu Soundedit Stanisław Soyka planuje zaprosić do udziału w swoim koncercie znakomitych przyjaciół.



Sobotni wieczór otworzy wokalistka, basistka, autorka tekstów i kompozytorka - Misia Furtak. Laureatka "Paszportu Polityki", Fryderyka i nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Dawniej frontmanka zespołu Très.B i solowego projektu Misia Ff. Niedawno ukazała się jej nowa płyta "Co przyjdzie?". Artystce na koncertach towarzyszą znana z duetu tęskno Hania Rani (piano, wokal) oraz klarnecistka Michalina Bieńko.

Bilety na sobotę, podczas której wystąpią: Misia Furtak, Mick Harvey i Stanisław Soyka kosztują 111 zł.

