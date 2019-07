Soundedit 2019: Czesław Mozil i Natalia Niemen gośćmi Stanisława Soyki

Wiemy, kto wystąpi gościnnie podczas specjalnego koncertu Stanisława Soyki w ramach Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi.

Natalia Niemen zaśpiewa gościnnie na koncercie Stanisława Soyki AKPA

Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit odbędzie się w Łodzi już po raz jedenasty. W dniach 25-27 października w Klubie Wytwórnia odbędą się prelekcje, warsztaty, spotkania z artystami oraz unikatowe występy.

Reklama

Pierwszego dnia zagrają: Nitzer Ebb oraz DAF. Z kolei na zakończenie festiwalu 27 października odbędą się "Marchewkowy Poranek" (zajęcia edukacyjne dla dzieci, koncert Recyklofons oraz projekcja animowanego filmu "Jacek i Placek") oraz - już wieczorem - spotkanie z Janem Borysewiczem oraz koncert jego grupy Lady Pank z utworami z filmu "O dwóch takich, co ukradli Księżyc".

26 października odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród Człowieka ze Złotym Uchem. Przed nią wystąpią Misia Furtak oraz jeden z tegorocznych laureatów - Australijczyk Mick Harvey, mający na koncie występy i nagrania z takimi zespołami, jak Nick Cave and the Bad Seeds, Crime And The City Solution, The Birthday Party oraz The Boys Next Door.

Clip Stanisław Soyka Zależy mi

Drugim laureatem jest Stanisław Soyka, który wystąpi wraz z zespołem oraz gośćmi: Natalią Niemen i Czesławem Mozilem. Soyka zostanie uhonorowany statuetką w uznaniu za "szczególną wrażliwość muzyczną oraz kunszt słowa".



Natalia Niemen zarówno w tworzeniu dźwięków, jak i w wyrazie wokalnym artystka inspiruje się starym soulem, rhytm'n'bluesem, rock'n'rollem, ekspresją pieśniarzy flamenco, ale także chorałem gregoriańskim oraz muzyką cerkiewną. W sztukach pięknych ukochała sobie szczególnie włoski renesans, malarstwo prerafaelitów oraz dość szeroko pojęty modernizm. Jest bowiem nie tylko wokalistką, altowiolistką, autorką muzyki i tekstów, ale także artystką sztuk plastycznych, w której to dziedzinie jest samoukiem.

Z muzyką i sztuką związana jest od najmłodszych lat. Jednym z ostatnich dotychczasowych projektów Natalii są "Piosenki mojego dzieciństwa". Jest to realizacja jednego z muzycznych marzeń artystki. Z towarzyszeniem wybornych muzyków jazzowych i rockowych śpiewa utwory wokalistów, do których słuchania zachęcał ją Czesław Niemen, jej tata.

Czesław Niemen: 15 lat od śmierci wybitnego artysty 1 9 17 stycznia 2004 roku, w wieku 65 lat zmarł Czesław Niemen. Artysta od wielu lat cierpiał na nowotwór układu chłonnego. Po śmierci ciało wybitnego twórcy zostało zgodnie z jego wolą skremowane. Pogrzeb muzyka odbył się 30 stycznia 2004 roku na warszawskich Powązkach. Żegnało go ponad 2,5 tys. ludzi w tym władze państwowe. Autor zdjęcia: Marianna Kowalska Źródło: East News 9

Czesław Mozil od lat tworzy i wykonuje trudną do sklasyfikowania oryginalną muzykę, noszącą ślady kabaretu, rocka, a nawet punk rocka. Artysta określa swoją twórczość mianem "popu" lub "alternatywnego popu" z "podtekstem punkowym". Mozil to piosenkarz, kompozytor, akordeonista, a także osobowość telewizyjna. Jest znany przede wszystkim jako lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa. W 2008 r. wydał debiutancki album tego projektu, zatytułowany po prostu "Debiut". Sześć tygodni po premierze płyta uzyskała status złotej, trzy miesiące później - platynowej, a ostatecznie - podwójnej platynowej.

Artysta wydał autobiografię "Nie tak łatwo być Czesławem", z Acid Drinkers wykonał balladę Metalliki "Nothing Else Matters", był jurorem w "X Factor". Został wyróżniony nagrodą "Sojusznika roku" przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Mozil o świątecznym projekcie INTERIA.PL

Wymienieni goście to nie jedyna niespodzianka, jaką przygotował Stanisław Soyka. W repertuarze pojawią się również utwory, które do tej pory wcale lub bardzo rzadko były wykonywane przez artystę na żywo. Będzie z to z pewnością piosenka Depeche Mode "Somebody" oraz utwór Nicka Cave'a "Into My Arms".

Wideo "Into my arms " S. Soyka & N. Cave

"Zawsze podczas Soundedit staramy się robić rzeczy, których wcześniej nie było. Doskonale przyjęte koncerty z gośćmi specjalnymi Voo Voo i Raz, Dwa, Trzy tylko utwierdziły mnie w tym działaniu. Bardzo się cieszę, że Staszek Soyka, nasz tegoroczny laureat nagrody Człowieka ze Złotym Uchem przyklasnął pomysłowi i również przygotowuje wyjątkowy występ" - powiedział Maciej Werk, dyrektor Festiwalu Soundedit.