"Hymny agresji Soulfly doprowadzają muzykę do granic wytrzymałości, jednocześnie wzbogacając ją o błyskotliwe momenty pełne trippowych niuansów i dysonansów. Jak wszyscy innowacyjni bohaterowie muzyczni, Max tworzy hymny dla ludzi. Soulfly to celebracja rodziny i dziedzictwa. Cokolwiek Max Cavalera wybija na mostkach swoich czterostrunowych gitar, zawsze uwalnia to dusze" - czytamy w informacji o koncercie grupy w Krakowie.

Występ w Klubie Kwadrat (16 lipca) związany będzie z promocją 12. studyjnej płyty "Totem" z 2022 r.

Bilety w cenie 89 zł trafiły już do sprzedaży.

Formacją Soulfly założył charyzmatyczny lider brazylijskiej Sepultury , ikona undergroundu i tropiciel ekstremalnego metalu, w kilka miesięcy po odejściu ze swojej macierzystej grupy. Pod nowym szyldem połączył mocne granie z pogranicza groove’u, thrashu, nu metalu, jak i etniczne dźwięki bliskie tradycyjnej muzyce ludowej czy world music.

"Totem" to efekt współpracy Maxa (wokal, gitara) z jego synem Zyonem Cavalerą (perkusja). Za partie basu odpowiadał Mike Leon. Na początku tego roku ogłoszono, że w roli koncertowego gitarzysty pojawi się Mike DeLeon znany z grup Philip H. Anselmo & The Illegals i Incite.



W roli gości na albumie "Totem" pojawili się John Powers (gitarzysta Eternal Champion), Chris Ulsh (perkusista Power Trip), John Tardy (wokalista Obituary), Hornsman Coyote i Richie Cavalera (frontman Incite i przyrodni syn Maxa).

Dodajmy, że Soulfly będzie też jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Jarocin Festiwal (14-16 lipca).