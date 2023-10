Przypomnijmy, że pod szyldem Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators kryją się Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wokalista Myles Kennedy (znany z Alter Bridge i kariery solowej) oraz Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (bas, wokal) i Frank Sidoris (gitara, wokal).

Tytuł trasy pochodzi od pierwszego singla promującego płytę "4" - "The River Is Rising". W jej ramach rockowa ekipa odwiedzi 32 miasta w 21 krajach.

Polski koncert odbędzie się 16 kwietnia 2024 w Spodku w Katowicach.

Bilety będą dostępne od 19 października (10:00) dla posiadaczy specjalnego hasła (Artist oraz Spotify presale). Dobę później ruszy sprzedaż dla wszystkich.

Slash: Prawie całe życie z gitarą i w cylindrze 1 / 11 Muzyk znany później jako Slash przyszedł na świat 23 lipca 1965 r. jako Saul Hudson w Londynie. Urodził się w artystycznej rodzinie - jego matka Ola J. Hudson pracowała jako projektantka kostiumów dla takich gwiazd, jak m.in. David Bowie (miała z nim romans), Ringo Starr i Janis Joplin; z kolei ojciec Anthony Hudson stworzył okładki płyt dla m.in. Joni Mitchell i Neila Younga. Do Los Angeles razem z ojcem przeniósł się do pracującej tam matki, gdy miał ok. 5 lat. Po rozstaniu się jego rodziców mieszkał głównie z babcią i szybko dorobił się problemów w szkole. Na zdjęciu w 1982 r. w pierwszym zespole Tidus Sloan w szkole Fairfax High School w Los Angeles. Źródło: Getty Images Autor: Marc S Canter/Michael Ochs Archives

Materiał na płytę "4" został zarejestrowany w historycznym RCA Studio A w Nashville z producentem Dave'm Cobbem (m.in. Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). Cobb podzielał pragnienie zespołu, aby nagrać utwory na żywo w studio, włączając w to solówki gitarowe i wokale - co wydarzyło się po raz pierwszy w przypadku tej grupy.

Slash - nie tylko Guns N' Roses

W 2010 r. gitarzysta wypuścił swój pierwszy album solowy zatytułowany po prostu "Slash", na którym towarzyszyli mu m.in. Ozzy Osbourne, Lemmy, Chris Cornell, Alice Cooper, Iggy Pop, Adam Levine, Fergie, Nicole Scherzinger, Kid Rock, M. Shadows, Ian Astbury i właśnie Myles Kennedy. Ten ostatni razem ze Slashem założyli wkrótce zespół. Ich debiutem był "Apocalyptic Love" (2012).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Slash: Mamy naprawdę wspaniałe wspomnienia z Polski INTERIA.PL

Rok później Slash wydał "Nothing Left To Fear" - ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu kinowego koprodukowanego ze SLASHfiction, jego wytwórnią filmowo-telewizyjną, specjalizującą się w horrorach.

Drugi album zespołu "World On Fire" ukazał się w 2014 r. Dwa lata później Slash (razem z basistą Duffem McKaganem) powrócili do wokalisty Axla Rose'a w grupie Guns N' Roses, w której gitarzysta odnosił największe sukcesy. Wielka trasa "Not In This Lifetime Tour" jest obecnie trzecią najbardziej dochodową trasą wszech czasów.

W 2018 r. ukazał się trzeci album Slasha, Mylesa i Konspiratorów - "Living The Dream".