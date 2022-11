Rina Sawayama jest jedną z najbardziej rozchwytywanych artystek na świecie. Teraz ogłosiła globalną trasę koncertową, która zawita m.in. do Polski. Fani wokalistki mogą już szykować się na koncert w warszawskiej Stodole, 23 lutego 2023 roku.

Po wydaniu drugiego albumu "Hold The Girl" przez wytwórnię Dirty Hit, brytyjsko - japońska sensacja muzyki pop Rina Sawayama podzieliła się z nami najnowszym teledyskiem do piosenki "Frankenstein".

Wyreżyserowany przez Jaka Payne'a wideoklip przedstawia wyobcowaną Rinę, która ma problem w odnalezieniu się na domówce, aż do momentu, w którym bierze się w garść i przykuwa uwagę wszystkich uczestników imprezy. Utwór został napisany przy wsparciu Paula Epwortha oraz Matta Tonga perkusisty Block Party. Mówiąc o utworze Rina stwierdza - "Chciałam napisać utwór o tym, jak bardzo liczyłam na pomoc mojego partnera w pozbieraniu się, ale zrozumiałam, że sama muszę sobie z tym poradzić i nikt inny mi w tym nie pomoże

Po zakończeniu trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, podczas której został wyprzedany koncert w samym O2 Academy Brixton, Rina Sawayama jest gotowa wyruszyć w 2023 roku na 10 dniową trasę koncertową po Europie. Sprzedaż biletów już się rozpoczęła - za wejściówkę na płytę trzeba zapłacić 110 złotych.

"Hold The Girl" jest następcą dobrze przyjętego przez krytyków debiutu "SAWAYAMA" i po raz kolejny zestawia intymne opowiadanie historii z potężnymi utworami, tworząc kolejny ambitny i oryginalny album, który zachwyci zarówno fanów, jak i krytyków. Album został napisany i nagrany przez ostatnie półtora roku. W tym czasie piosenkarka nawiązała współpracę z Clarence Clarity oraz Lauren Aquilina, a także skorzystała z pomocy Paula Epwortha (Adele i Florence and The Machine), Stuarta Price’a (Dua Lipa, The Killers, Madonna) oraz Marcusa Anderssona (Demi Lovato).

Talent Riny oraz osób, które wspierały artystkę przy produkcji albumu stworzyły dzieło, które jest odważnym i szczerym wyznaniem osobistej ewolucji piosenkarki - pogodzenie się z własną przeszłością i radość z nadchodzącej przyszłości.

Rina Sawayama Live: koncerty w Europie

14 lutego 2023: Bruksela, Belgia - Ancienne Belgique

15 lutego 2023: Paryż, Francja - Olympia

16 lutego 2023: Zurich, Szwajcaria - Volkshaus

18 lutego 2023: Mediolan, Włochy - Fabrique

19 lutego 2023: Monachium, Niemcy - Muffathalle

21 lutego 2023: Utrecht, Holandia - TivoliVredenburg

23 lutego 2023: Warszawa, Polska - Klub Stodoła

24 lutego 2023: Berlin, Niemcy - Huxley's Neue Welt

26 lutego 2023: Sztokholm, Szwecja - Berns

27 lutego 2023: Oslo, Norwegia - Rockefeller Music Hall