"Miało być inaczej. Wszystkim nam stanęły na moment serca, gdy do naszych uszu doszły tragiczne informacje. Zrobimy ten koncert dla Ciebie Bart, bo wierzymy, że będziesz tu z nami na scenie. Zapraszamy wszystkich przyjaciół Sosnowskiego, którzy chcieliby się z nim pożegnać tak, jak on lubił najbardziej" - taki komunikat pojawił się na profilu klubu BARdzo bardzo w Warszawie.

38-letni wokalista i muzyk zdążył jeszcze ujawnić pierwszych gości, którzy mieli z nim wystąpić 20 września w Warszawie: mieli to być skrzypek Jan Gałach oraz Grzegorz Kowalski i Marcin Ścierański, czyli sekcja rytmiczna grupy Kwiat Jabłoni.

Reklama

Wiadomo, że na scenie pojawi się Małgorzata Ostrowska, która razem z Sosnowskim zaśpiewała w jego utworze "Hej" z ostatniej płyty "Tylko się nie denerwuj".

Clip Sosnowski Hej! - feat. Małgorzata Ostrowska

"To miał być Jego urodzinowy koncert, w miejscu gdzie równo 3 lata temu zagrał pierwszy raz jako Sosnowski. Charakter koncertu zmienił się, ale muzyka i pamięć zostały w nas i choć boli, to zagramy najpiękniej jak potrafimy" - napisała wokalistka.

Instagram Post

W ostatni piątek na Cmentarzu Bródnowskim odbył się pogrzeb Sosnowskiego.

Bart Sosnowski nie żyje. Miał zaledwie 38 lat

Wokalista, muzyk, kompozytor zmarł 8 września w wieku 38 lat. Nie podano przyczyny śmierci.

W sieci pojawiły się kondolencje od jego muzycznych przyjaciół i współpracowników. Sosnowskiego pożegnali m.in. Tomasz Organek, Małgorzata Ostrowska, Robert Cichy, Limboski i Żurkowski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bart Sosnowski w "Tok Szoł": Blues jest podstawą muzyki rozrywkowej (materiał archiwalny) Superstacja

Kim był Sosnowski?

Sosnowski był znanym polskim kompozytorem i gitarzystą. Grał również na banjo i instrumentach perkusyjnych, a jego cechą charakterystyczną był chropowaty głos ( posłuchaj! ).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sosnowski Gniew

Debiutancki album wydał dopiero w 2019 roku. Płyta nosiła tytuł "The Hand Luggage Studio". Rok później do jego dyskografii dołączył album "Tylko się nie denerwuj". Był nominowany do Fryderyków 2020 w kategorii "Album roku".



Na koncie miał m.in. duet z Małgorzatą Ostrowską ("Hej" - posłuchaj! ), współpracę z Robertem Cichym i Limboskim. Występował na Męskim Graniu 2019.