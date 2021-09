Pierwsze informacje o śmierci Barta Sosnowskiego pojawiły się m.in. na profilu Piotra Stelmacha. "Nie przyjmuję tego do wiadomości. Braciszku, gdzie jesteś?" - napisał dziennikarz.

Radio 357, z którym muzyk był związany, opublikowało jego czarnobiałe zdjęcie z cytatem z utworu "Deszcz": "Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień / I na pustyni w mojej głowie / Kiedy bez siły padnę - napój mnie / Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę / Oczy zapłoną jak pochodnie" ( sprawdź pełny tekst! ).



Wpis pożegnalny pojawił się również na profilu żony Sosnowskiego. "Wczoraj odszedł od nas Bart Sosnowski. Pirat wypłynął w najdłuższy rejs.... Dla nas zawsze będzie niedaleko stąd. Oli serce pękło na milion kawałków..." - można przeczytać.



Sosnowski nie żyje - kim był wokalista?

Sosnowski był znanym polskim kompozytorem i gitarzystą. Grał również na banjo i instrumentach perkusyjnych, a jego cechą charakterystyczną był chropowaty głos ( posłuchaj! ).

Debiutancki album wydał dopiero w 2019 roku. Płyta nosiła tytuł "The Hand Luggage Studio". Rok później do jego dyskografii dołączył album "Tylko się nie denerwuj". Był nominowany do Fryderyków 2020 w kategorii "Album roku". W Radiu Baobab współprowadził audycję "Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce".



Według doniesień mediów Sosnowski zmarł w środę, 8 września, jednak o jego śmierci poinformowano dopiero dzień później. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana.